Ayuso, sobre el P. S. de la libreta de Leire Díez: "Yo creo que va a ser Pisabel Sayuso"

Para Isabel Díaz Ayuso es de "no creer" que la fontanera del PSOE anotara por escrito todas y cada una de las estrategias a seguir para tratar de atacar y desprestigiar a jueces, fiscales, guardias civiles o periodistas. "Las anotaciones de esta mujer son de juzgado de guardia o para los libros de historia", dijo durante una entrevista en Espejo Público.

Pero es que la situación que "estamos viviendo en España es de no creer" porque "lo tenemos es corrupción de Estado y una mafia que llegó robando y que desde el comienzo organizó todo tipo de estrategias para perpetuarse en el poder y no dejar de hacerlo".

Susanna Griso preguntó expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid por las anotaciones de Leire Díez en su agenda. En concreto, por una donde escribió "reunión con P.S". "¿Alguna idea de quién puede ser PS?". Ayuso replicó con sorna: "Yo creo que va a ser Pisabel Sayuso, ¿sabes? Porque debe andar ahí la cosa…". Y ya más en serio reconoció que tiene "toda la pinta" de que esas siglas respondan al nombre del presidente del Gobierno.

"En definitiva, que ahora pues mucho me temo los señuelos y sobre todo el ánimo guerracivilista con el que nos van a tratar para intentar que no gobierne el otro. Están intentando hacer la alternancia imposible".

La presidenta expuso que "ahora mismo la Justicia está viviendo sus horas más delicadas, y los jueces, la Guardia Civil la UCO, y periodistas independientes, que lo están denunciando, están señalados en estas libretas". Y es que "había una operación organizada por el entorno del presidente del Gobierno para acabar con ellos".

La jefa del Ejecutivo regional pidió a los ciudadanos que tengan "paciencia", porque es consciente de que todo lo que estamos viviendo "genera mucha frustración" ya que se "piensa que no va a cambiar". Pero "claro que va a cambiar y va a cambiar en cuanto haya elecciones. El problema es qué daño no hará hasta el final, qué mentiras, manifestaciones a qué situación convulsa no nos llevarán para evitar lo inevitable", advirtió también.

Ayuso quiso poner en valor a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que "tienen que hacer su trabajo a pesar de los mandos, con tanta valentía". En este sentido, criticó abiertamente a la directora del Instuto Armado, Mercedes González, después de que hayan trascendido sus reuniones con la fontanera del PSOE para "hablar directamente de operaciones contra según qué guardias civiles. Es como si yo me tomo un café con alguien que me dice que va a organizar operaciones contra los funcionarios de la Comunidad de Madrid".

Para la presidenta, "que la máxima dirigente de la Guardia Civil no defienda con uñas y dientes a la Benemérita, que es una de las instituciones, ya no porque sea más querida y de más prestigio sino más necesarias de nuestro país, te demuestra qué nivel de carcoma y de corrupción tenemos".