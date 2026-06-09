Herido un policía municipal del dispositivo de seguridad del Papa tras ser arrollado en la M-30

Un agente perteneciente a la Comisaría de Servicios Especiales de la Policía Municipal de Madrid sufrió un accidente este lunes tras ser alcanzado por un vehículo particular. El siniestro se produjo mientras el motorista desempeñaba sus funciones dentro del amplio dispositivo organizado con motivo de la presencia del Papa en la capital de España. En concreto, el siniestro tuvo lugar en torno a las 16:30 horas a la altura del kilómetro 6 de la vía de circunvalación M-30, en las inmediaciones del barrio de Ventas, cuando un turismo impactó contra el policía y provocó su caída a la calzada.

Fuentes municipales han aclarado que el efectivo accidentado no formaba parte de la cápsula de seguridad directa que protege en todo momento al Santo Padre, sino que estaba asignado a uno de los numerosos grupos paralelos que se desplazan por la ciudad en el marco de este importante viaje apostólico. La labor de estos agentes especializados ha sido fundamental para garantizar la fluidez del tráfico y la protección en los traslados de las diversas delegaciones que han acompañado al Santo Padre.

Esta mañana nuestros motoristas de la #ComisaríadeServiciosEspeciales han participado en el traslado de la comitiva del #PapaLeónXIV desde la Nunciatura Apostólica hasta el Congreso de los Diputados, garantizando la seguridad y la movilidad durante todo el recorrido. 👮‍♂️🏍️… pic.twitter.com/yozciDbgsT — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) June 8, 2026

El esfuerzo logístico

Desde la llegada del obispo de Roma a la capital española el pasado sábado, los efectivos de la Comisaría de Servicios Especiales han participado ininterrumpidamente en la escolta de todo tipo de convoyes. Esto incluye los vehículos de la prensa internacional, el personal de seguridad, así como el transporte de obispos, cardenales y otras personalidades destacadas. Su trabajo continuará a pleno rendimiento hasta este martes, momento en el cual la expedición abandonará la ciudad para poner rumbo a Barcelona, donde proseguirá la agenda oficial.

El inmenso esfuerzo logístico y de protección ciudadana para asegurar el normal desarrollo de los actos religiosos ha requerido un despliegue sin precedentes. Durante estos días, el Consistorio Madrileño ha destinado a 4.000 agentes de la Policía Municipal, que operan en estrecha coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De este modo, al contingente local se le han sumado más de 14.000 efectivos de la Policía Nacional y 2.200 integrantes de la Guardia Civil.