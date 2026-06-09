"La capacidad eléctrica se ha convertido en el gran cuello de botella del suroeste madrileño"

Asensio Martínez Agraz lleva tres legislaturas consecutivas al frente de Sevilla la Nueva, un municipio del suroeste madrileño que ha pasado de ser un pueblo de pocos miles de personas a rozar los 10.000 habitantes sin perder su identidad. Licenciado en Geografía e Historia, Martínez ha aplicado desde el primer día una visión territorial que va más allá del simple urbanismo: gobernar el territorio significa anticiparse a sus límites, no solo gestionar su crecimiento.

Sevilla la Nueva participa en el Urbaforo Madrid del 16 de junio, el foro de alto nivel sobre urbanismo, suelo y vivienda organizado por Libertad Digital, en colaboración con el COAM, en la sede colegial de la calle Hortaleza. Su alcalde es uno de los representantes municipales de la primera mesa redonda, junto a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y el concejal de Urbanismo de Alcobendas. Tres tipologías distintas de municipio, un mismo territorio metropolitano.

En esta entrevista, Martínez lanza una alerta que va más allá del debate habitual sobre licencias y burocracia: el verdadero obstáculo para el crecimiento de muchos municipios del suroeste no es la falta de suelo ni de demanda, sino la insuficiencia de infraestructuras energéticas. "Existe demanda de vivienda, existe suelo y existe interés inversor, pero nos encontramos con una limitación que muchas veces pasa desapercibida: la falta de potencia eléctrica disponible", advierte. Una paradoja que define, según él, la contradicción más aguda del modelo urbano español actual.

Martínez repasa también el modelo de crecimiento planificado que ha aplicado en Sevilla la Nueva durante más de una década, su etapa previa en Alcobendas, la gestión del entorno ZEPA como ventaja competitiva y no como freno, y la necesidad de un gran plan de movilidad para el suroeste que sigue pendiente de las administraciones superiores.

1. Es usted licenciado en Geografía e Historia y lleva tres legislaturas consecutivas como alcalde de Sevilla la Nueva. ¿Qué le aporta la formación en Geografía a la hora de gestionar el territorio y el urbanismo de un municipio en expansión?

Mi formación como geógrafo me ha enseñado que el territorio no es un simple soporte físico donde construir viviendas o infraestructuras. Es un ecosistema complejo donde conviven personas, actividad económica, patrimonio y medio ambiente. Esa visión resulta fundamental para gestionar un municipio como Sevilla la Nueva, que ha alcanzado los 10.000 habitantes manteniendo una identidad propia. Gobernar es anticiparse y planificar, y la Geografía proporciona precisamente esa mirada a largo plazo.

2. Sevilla la Nueva ha pasado de ser un pueblo tranquilo del suroeste madrileño a un municipio de 10.000 habitantes con fuerte presión de crecimiento. ¿Cuándo decidió que necesitaban un modelo urbanístico propio y no simplemente dejar crecer?

Desde el inicio tuvimos claro que no queríamos que Sevilla la Nueva creciera de manera improvisada. Nuestro objetivo ha sido siempre crecer con planificación, garantizando que cada nuevo desarrollo vaya acompañado de servicios, equipamientos e infraestructuras. No queremos ser una ciudad dormitorio; queremos seguir siendo un municipio familiar, seguro y con calidad de vida.

3. Su municipio está situado entre Navalcarnero y Brunete, a 38 km de Madrid. ¿Qué ventajas competitivas tiene Sevilla la Nueva frente a otros municipios del suroeste para atraer nuevos residentes e inversión?

Tenemos una posición privilegiada en el suroeste madrileño, un entorno natural excepcional protegido por figuras ambientales de primer nivel, una elevada calidad de vida y una comunidad muy cohesionada. Sevilla la Nueva demuestra que se puede crecer sin perder identidad. Esa es nuestra principal ventaja competitiva.

4. La conexión con Madrid capital es uno de los grandes problemas del suroeste. ¿Cuál es la situación real del transporte público para sus vecinos y qué lleva reclamando a la Comunidad y al Estado que todavía no ha conseguido?

El principal desafío del suroeste ya no es atraer población; es dotar de infraestructuras a una realidad demográfica que ya existe. Hemos conseguido avances como la línea 532 exprés, pero seguimos reclamando una mejora integral de la movilidad y actuaciones estratégicas como la mejora de la M-600 y una mayor conectividad con Madrid. También esperamos ver cumplido el sueño de la conexión ferroviaria a través de Navalcarnero.

5. Sevilla la Nueva tiene la Dehesa Boyal y está catalogada como zona ZEPA. ¿Cómo se equilibra la protección de ese entorno natural con las necesidades de desarrollo residencial que tiene el municipio?

La Dehesa Boyal y la ZEPA no son obstáculos para el desarrollo; son una oportunidad. Constituyen uno de nuestros principales valores diferenciales. Nuestra obligación es compatibilizar crecimiento y conservación, demostrando que sostenibilidad y desarrollo pueden avanzar de la mano.

6. Ha gestionado durante más de una legislatura un expediente urbanístico complejo relacionado con Los Heraldos del Evangelio en la mayor parcela urbana del municipio. ¿Qué enseña ese caso sobre los límites reales que tiene un alcalde para decidir sobre su propio territorio?

Este expediente demuestra que los alcaldes no actuamos en un vacío normativo. Existen procedimientos, informes sectoriales y resoluciones judiciales que condicionan las decisiones. La responsabilidad de un alcalde consiste en defender el interés general respetando siempre el marco legal.

7. Sevilla la Nueva tiene mayoría absoluta del PP con nueve de trece concejales. ¿Le facilita eso la gestión urbanística o la oposición, aunque sea pequeña, cumple una función que también valora?

La estabilidad institucional permite desarrollar proyectos transformadores a largo plazo. Sin embargo, una oposición responsable también contribuye a mejorar la acción de gobierno. La mayoría absoluta facilita la gestión, pero también exige mayor responsabilidad.