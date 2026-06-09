Las fotos más icónicas de la visita del papa León XIV a Madrid: el resumen de un viaje histórico
El papa León XIV finalizó este martes su visita a Madrid, la primera parada de su viaje oficial a España, dejando imágenes que pasarán a la Historia.
El papa León XIV sale del avión en el aeropuerto de Barajas para iniciar su primer viaje apostólico a España, que le llevará del 6 al 12 de junio a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.
Impresionante imagen panorámica desde el Palacio Real, donde los reyes don Felipe y doña Letizia esperan al pontífice, que entra ya con la catedral de La Almudena de fondo.
El Papa junto a los reyes y sus hijas detrás, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía sube por la escalinata del Palacio Real.
El Rey saluda al Papa con una reverencia.
Imagen de León XIV mirando por la ventanilla desde el interior de su coche.
El Papa saluda desde su coche por las calles de Madrid.
Los madrileños se echaron a la calle para ver al Santo Padre y decenas de personas le acercaron a sus hijos para que los bendiciera.
León XIV presidió en la madrileña plaza de Lima la vigilia con los jóvenes, un acto multitudinario al que acudieron medio millón de personas y que cerró el primer día del Pontífice en España.
Pero sin duda el acto más multitudinario fue la misa que el Papa ofreció en la Plaza de Cibeles, donde asistió alrededor de 1,2 millones de personas.
León XIV saluda desde el papamóvil a las miles de personas congregadas en la Plaza de Colón el pasado domingo.
Impresionante imágen de Cibeles desde la calle Alcalá con el papamóvil de fondo.
El Papa firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Madrid tras la histórica entrega de la Llave de Oro de la capital en presencia del alcalde, los Reyes y sus hijas.
La reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Un grupo de monjas asisten a la misa celebrada en la Plaza de Cibeles.
La gente en Madrid se agolpaba también en los balcones.
Tras la misa, el papa León XIV procesionó por las calles de Madrid con motivo del Corpus Christi.
Se instalaron pantallas gigantes para seguir la misa en distintos puntos. En la imagen, una de esas pantallas en la calle Serrano.
Imagen de la calle de Alcalá.
Tras darse un baño de fieles en una misa en la plaza de Cibeles, la tarde del domingo ha sido para el mundo de la cultura, el arte y el deporte. En el evento, titulado Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte y celebrado en el Movistar Arena de Madrid, ha ofrecido un discurso a representantes culturales, entre los que se encontraban rostros muy conocidos como Antonio Banderas.
Francina Armengol y el papa León XIV saludan al gentío a las puertas del Congreso de los Diputados.
El Papa entrando en el Congreso de los Diputados para realizar su histórico discurso a las Cortes Generales.
El Papa ha hablado en el Congreso en uno de los momentos clave de su visita a España y en lo que ha sido también uno de sus hitos históricos, ya que es la primera ocasión en la que un heredero de San Pedro se dirige a las Cortes españolas
El Papa habló de El Quijote, de Miguel de Unamuno y más extensamente de la Escuela de Salamanca.
También defendió al no nacido, la dignidad humana desde el primer suspiro hasta el último, o el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.
El discurso del Papa León XIV fue el más aplaudido en la Carrera de San Jerónimo: siete minutos de ovaión que pulverizaron todos los récords.
El Papa conversa en el interior del Congreso con los presidentes de las dos Cámaras, Francina Armengol y Pedro Rollán.
El Papa abandona el Congreso de los Diputados.
El papa León XIV, rodeado de su escolta, rompe el protocolo a su salida del Congreso para dirigirse al público y la prensa que se agolpaba a pocos metros.
A su salida del Congreso, el Papa rompió el protocolo y se acercó a saludar a la prensa y a los trabajadores de la Cámara Baja.
Otro momento del espontáneo saludo.
Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.
Primer plano del anillo del Pescador, usado por el Papa quien, como sucesor del apóstol san Pedro, es cabeza visible de la Iglesia católica.
Tras su histórico discurso en el Congreso, el Papa acudió a la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde pidió a los obispos que respondan a los abusos protagonizados por miembros del clero, a los que calificó como "plaga", con la escucha, la verdad, la justicia y la reparación.
La reina Sofía hizo gala del privilegio del blanco reservado para las reinas católicas e hizo historia al saludar en la Catedral de la Almudena a León XIV, lo que eleva a siete el número de pontífices que ha conocido durante su reinado: Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y, ahora, León XIV.
En la Catedral de La Almudena, León XIV entregó a la Virgen la Rosa de Oro, una distinción que fue instaurada por el papa León IX, en 1409. Cabe destacar que en su tiempo se concedía también a personas relevantes en su defensa del catolicismo. Y así, la reina Isabel II, también muy devota de la Almudena (uno de sus mantos se los donó a la Virgen) la recibió en 1868, aunque la primera reina que lo recibió fue Isabel la Católica en el siglo XV. Se trata de un rosal con flores, botones y hojas hechos del metal precioso que se encuentra colocado en un vaso de plata y un estuche con el escudo papal, y que está ungida con el Santo Crisma e incienso.
El Papa a su salida de la catedral con el Palacio Real al fondo.
León XIV saludando a las decenas de personas congregadas este lunes por la tarde en la Puerta del Sol desde el papamóvil.
Vista del papamóvil con León XIV desde los balcones de la Real Casa de Correos este lunes.
Las calles de Madrid este lunes atestadas de gente para despedir a Leó XIV.
Durante todo el recorrido hasta el estadio Santiago Bernabéu, León XIV estuvo acompañado por miles de madrileños que quisieron despedirse de él.
70.000 personas reciben, en pie, cantando con el himno de este viaje "Tu est Petrus" cuando León XIV hace su entrada en el Bernabéu.
El Papa a su llegada a un Bernabéu abarrotado.
Imagen del Santiago Bernabéu completamente lleno.
El estadio Santiago Bernabéu ha acogido este lunes el último acto multitudinario del papa León XIV en Madrid y ha sido escenario de la procesión de la Virgen de la Almudena y del Cristo de Medinaceli, portados a hombros por los anderos de sus cofradías a paso de Semana Santa y bailando a la virgen, momentos antes de que llegase el papa.
Imagen de una de las gradas del Bernabéu.
El papa León XIV saluda en el Bernabéu a las 80.000 personas que allí se encontraban. "La Iglesia de Madrid ha metido un golazo", dijo conmovido por lo que estaba viendo.
El presidente del Real Madrid, Floretino Pérez, con el papa León XIV.
Ya este martes ha sido la despedida con las autoridades en el aeropuerto.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, despide a León XIV al pie del avión.
"Misión cumplida", resumieron después de despedir al Papa fuentes de Sol.