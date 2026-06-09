Las fotos más icónicas de la visita del papa León XIV a Madrid: el resumen de un viaje histórico

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En la Catedral de La Almudena, León XIV entregó a la Virgen la Rosa de Oro, una distinción que fue instaurada por el papa León IX, en 1409. Cabe destacar que en su tiempo se concedía también a personas relevantes en su defensa del catolicismo. Y así, la reina Isabel II, también muy devota de la Almudena (uno de sus mantos se los donó a la Virgen) la recibió en 1868, aunque la primera reina que lo recibió fue Isabel la Católica en el siglo XV. Se trata de un rosal con flores, botones y hojas hechos del metal precioso que se encuentra colocado en un vaso de plata y un estuche con el escudo papal, y que está ungida con el Santo Crisma e incienso.