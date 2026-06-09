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Madrid

Las fotos más icónicas de la visita del papa León XIV a Madrid: el resumen de un viaje histórico

El papa León XIV finalizó este martes su visita a Madrid, la primera parada de su viaje oficial a España, dejando imágenes que pasarán a la Historia.

Libertad Digital
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El papa León XIV sale del avión en el aeropuerto de Barajas para iniciar su primer viaje apostólico a España, que le llevará del 6 al 12 de junio a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

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Impresionante imagen panorámica desde el Palacio Real, donde los reyes don Felipe y doña Letizia esperan al pontífice, que entra ya con la catedral de La Almudena de fondo.

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El Papa junto a los reyes y sus hijas detrás, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía sube por la escalinata del Palacio Real.

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El Rey saluda al Papa con una reverencia.

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Imagen de León XIV mirando por la ventanilla desde el interior de su coche.

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El Papa saluda desde su coche por las calles de Madrid.

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Los madrileños se echaron a la calle para ver al Santo Padre y decenas de personas le acercaron a sus hijos para que los bendijese.

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León XIV presidió en la madrileña plaza de Lima la vigilia con los jóvenes, un acto multitudinario al que acudieron medio millón de personas y que cerró el primer día del Pontífice en España.

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Pero sin duda el acto más multitudinario fue la misa que el Papa ofreció en la Plaza de Cibeles, donde asistió alrededor de 1,2 millones de personas.

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León XIV saluda desde el papamóvil a las miles de personas congregadas en la Plaza de Colón el pasado domingo.

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El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía conversan con papa León XIV antes de la misa del Corpus Christi oficiada en Cibeles.

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Impresionante imágen de Cibeles desde la calle Alcalá con el papamóvil de fondo.

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El Papa firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Madrid tras la histórica entrega de la Llave de Oro de la capital en presencia del alcalde, los Reyes y sus hijas.

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La reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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Vista general de la misa del Corpus Christi oficiada por el papa León XIV.

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Un grupo de monjas asisten a la misa celebrada en la Plaza de Cibeles.

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La gente en Madrid se agolpaba también en los balcones.

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Tras la misa, el papa León XIV procesionó por las calles de Madrid con motivo del Corpus Christi.

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Se instalaron pantallas gigantes para seguir la misa en distintos puntos. En la imagen, una de esas pantallas en la calle Serrano.

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Imagen de la calle de Alcalá.

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Una multitud de personas en la Puerta de Alcalá antes de que el papa Leo XIV presida la misa de Corpus Christi en la Plaza de Cibeles.

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Una multitud de personas esperan desde primera hora de la mañana en las inmediaciones de Cibeles, antes de que el papa León XIV presida la misa de Corpus Christi.

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El Papa a su llegada al Movistar Arena.

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Tras darse un baño de fieles en una misa en la plaza de Cibeles, la tarde del domingo ha sido para el mundo de la cultura, el arte y el deporte. En el evento, titulado Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte y celebrado en el Movistar Arena de Madrid, ha ofrecido un discurso a representantes culturales, entre los que se encontraban rostros muy conocidos como Antonio Banderas.  

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El Papa León XIV observa la actuación de bailarines de flamenco durante el evento Construyendo redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena de Madrid.

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Francina Armengol y el papa León XIV saludan al gentío a las puertas del Congreso de los Diputados. 

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El Papa entrando en el Congreso de los Diputados para realizar su histórico discurso a las Cortes Generales.

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El Papa ha hablado en el Congreso en uno de los momentos clave de su visita a España y en lo que ha sido también uno de sus hitos históricos, ya que es la primera ocasión en la que un heredero de San Pedro se dirige a las Cortes españolas

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El Papa habló de El Quijote, de Miguel de Unamuno y más extensamente de la Escuela de Salamanca.

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También defendió al no nacido, la dignidad humana desde el primer suspiro hasta el último, o el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.

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Otra imagen del larguísimo aplauso a León XIV en el Congreso.

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El discurso del Papa León XIV fue el más aplaudido en la Carrera de San Jerónimo: siete minutos de ovaión que pulverizaron todos los récords.

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El Papa conversa en el interior del Congreso con los presidentes de las dos Cámaras, Francina Armengol y Pedro Rollán.

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El Papa abandona el Congreso de los Diputados.

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El papa León XIV, rodeado de su escolta, rompe el protocolo a su salida del Congreso para dirigirse al público y la prensa que se agolpaba a pocos metros. 

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A su salida del Congreso, el Papa rompió el protocolo y se acercó a saludar a la prensa y a los trabajadores de la Cámara Baja.

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Otro momento del espontáneo saludo.

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Saludos cariñosos y de bienvenida se han podido escuchar entre los privilegiados asistentes a los que el Papa ha saludado y dado la mano.

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Primer plano del anillo del Pescador, usado por el Papa quien, como sucesor del apóstol san Pedro, es cabeza visible de la Iglesia católica.

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León XIV durante su encuentro con aproximadamente 220 padres agustinos de diversas comunidades y varios miembros de la familia agustina en España.

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Tras su histórico discurso en el Congreso, el Papa acudió a la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde pidió a los obispos que respondan a los abusos protagonizados por miembros del clero, a los que calificó como "plaga", con la escucha, la verdad, la justicia y la reparación.

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La reina Sofía hizo gala del privilegio del blanco reservado para las reinas católicas e hizo historia al saludar en la Catedral de la Almudena a León XIV, lo que eleva a siete el número de pontífices que ha conocido durante su reinado: Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y, ahora, León XIV.

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En la Catedral de La Almudena, León XIV entregó a la Virgen la Rosa de Oro, una distinción que fue instaurada por el papa León IX, en 1409. Cabe destacar que en su tiempo se concedía también a personas relevantes en su defensa del catolicismo. Y así, la reina Isabel II, también muy devota de la Almudena (uno de sus mantos se los donó a la Virgen) la recibió en 1868, aunque la primera reina que lo recibió fue Isabel la Católica en el siglo XV. Se trata de un rosal con flores, botones y hojas hechos del metal precioso que se encuentra colocado en un vaso de plata y un estuche con el escudo papal, y que está ungida con el Santo Crisma e incienso.

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El Papa a su salida de la catedral con el Palacio Real al fondo.

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León XIV saludando a las decenas de personas congregadas este lunes  por la tarde en la Puerta del Sol desde el papamóvil.

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Vista del papamóvil con León XIV desde los balcones de la Real Casa de Correos este lunes.

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Las calles de Madrid este lunes atestadas de gente para despedir a Leó XIV.

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Durante todo el recorrido hasta el estadio Santiago Bernabéu, León XIV estuvo acompañado por miles de madrileños que quisieron despedirse de él.

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70.000 personas reciben, en pie, cantando con el himno de este viaje "Tu est Petrus" cuando León XIV hace su entrada en el Bernabéu.

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El Papa a su llegada a un Bernabéu abarrotado.

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Imagen del Santiago Bernabéu completamente lleno.

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El estadio Santiago Bernabéu ha acogido este lunes el último acto multitudinario del papa León XIV en Madrid y ha sido escenario de la procesión de la Virgen de la Almudena y del Cristo de Medinaceli, portados a hombros por los anderos de sus cofradías a paso de Semana Santa y bailando a la virgen, momentos antes de que llegase el papa.

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Imagen de una de las gradas del Bernabéu. 

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El papa León XIV saluda en el Bernabéu a las 80.000 personas que allí se encontraban. "La Iglesia de Madrid ha metido un golazo", dijo conmovido por lo que estaba viendo.

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El presidente del Real Madrid, Floretino Pérez, con el papa León XIV. 

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 El papa León XIV asiste a un encuentro con los voluntarios que han colaborado en los actos del pontífice en la capital, este martes, en el IFEMA.

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Ya este martes ha sido la despedida con las autoridades en el aeropuerto.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, despide a León XIV al pie del avión.

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"Misión cumplida", resumieron después de despedir al Papa fuentes de Sol.

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