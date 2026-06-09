"Misión cumplida": el gesto de satisfacción entre Ayuso y Almeida tras despedir a León XIV

León XIV ha abandonado este martes Madrid tras su último acto en la capital, un encuentro en Ifema con 12.000 de los voluntarios que estos días han colaborado en su residencia y que ha puesto el cierre a la agenda del Pontífice en la ciudad, que ahora continúa su viaje papal en Barcelona.

Desde el Pabellón 3 del recinto ferial, el Santo Padre se ha desplazado al Aeropuerto de Barajas en el vehículo cubierto oficial, donde ya le esperaba el avión junto a varias autoridades allí reunidas para su despedida.

Una vez en el Pabellón de Estado del aeropuerto, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha recibido y ha acompañado a León XIV en el trayecto a pie hasta la aeronave.

En ese recorrido final, el Papa se ha despedido de la ministra de Defensa, Margarita Robles; del delegado del Gobierno, Francisco Martín; y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otras autoridades. A diferencia de lo que ocurrió a su llegada el pasado sábado, este martes no han acudido ni los Reyes ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante ese último recorrido a pie de León XIV en suelo madrileño, Almeida se ha dirigido al Pontífice para agradecerle su paso por la ciudad. "Santo Padre, como hijo de la Iglesia y como alcalde, muchas gracias. Se va a derramar la gracia sobre esta ciudad. Muchísimas gracias de verdad", se le ha escuchado decir.

Ayuso y Alemida despiden al papa León XIV en el aeropuerto Madrid-Barajas pic.twitter.com/jN0iRVPZ9x — Libertad Digital (@libertaddigital) June 9, 2026

También Ayuso, que ha sido la última en despedirse de León XIV antes de que este comenzase la subida hacia el avión, le ha dirigido unas palabras: "Hasta siempre, esta es su casa, le esperamos siempre, gracias por tanto".

Una vez León XIV había subido al avión y cuando las autoridades comenzaban a abandonar la zona de estacionamiento hacia el porche del Pabellón de Estado, se ha podido ver un gesto de satisfacción entre Ayuso y Almeida, que han compartido una especie de abrazo y han continuado caminando juntos durante unos instantes. "Misión cumplida", resumen de dicha imagen fuentes de Sol.