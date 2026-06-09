Pánico en Torrelodones: cuatro atracadores armados asaltan una joyería en el centro comercial Espacio

Un grupo de al menos cuatro personas ha atracado este lunes una joyería situada en el centro comercial Espacio de Torrelodones, en Madrid. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para identificar y localizar a los responsables, que se dieron a la fuga tras cometer el robo.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas en el establecimiento ubicado dentro del complejo comercial, situado junto a la autovía A-6. Una vez dentro, los asaltantes amenazaron con armas de fuego a los trabajadores y pudieron hacerse con varias mantas de joyas. Los agentes trabajan ahora para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar el valor de los objetos sustraídos.

Robo en Joyería del Espacio de Torrelodones a las 11:30.

Vecinos asustados. Tiros.

No somos alarmistas. Llevamos hablando de seguridad desde el 2023.

Prevención!!!! Qué hace el PP si presupuestos con Vox!@vox_es@vox_asambleamad pic.twitter.com/XHokxh9lEX — VOX Torrelodones (@VOX_Torrelodone) June 8, 2026

Momentos de tensión

El robo provocó momentos de tensión entre los clientes y trabajadores que se encontraban en el interior del centro comercial durante la mañana. Diversos testigos relataron que varias personas buscaron refugio en distintos establecimientos al percatarse de la presencia de los encapuchados en la joyería.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el escaparate del establecimiento con los cristales rotos como consecuencia del asalto. Los ladrones abandonaron el lugar a la carrera tras cometer el robo. La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo para tratar de localizar a los responsables del atraco. Por el momento no se han producido detenciones relacionadas con los hechos.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial y los testimonios recabados para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Robos recientes

El atraco se produce después de otros robos registrados en joyerías de la Comunidad de Madrid durante las últimas semanas. La semana pasada, de hecho, se produjo un asalto en un establecimiento de la misma cadena ubicado en el centro comercial La Vaguada. En aquella ocasión, varios individuos accedieron al local y sustrajeron diversos objetos de valor.

Las fuerzas de seguridad investigan si existe algún tipo de relación entre estos hechos y otros robos similares registrados recientemente en la región.

El centro comercial Espacio de Torrelodones se encuentra situado junto a una de las principales vías de acceso al municipio, al pie de la autovía A-6. La ubicación facilita las conexiones con distintos puntos de la Comunidad de Madrid, un aspecto que también forma parte de las pesquisas abiertas para determinar la ruta seguida por los autores durante la huida.