Tres detenidos y ocho policías heridos tras una persecución entre Getafe y Madrid

Una trepidante persecución policial ocurrida anoche entre Getafe y el sur de Madrid ha culminado con la detención de tres individuos y un balance de ocho agentes heridos leves. Los hechos, que obligaron a desplegar un amplio dispositivo de seguridad conjunto, se desarrollaron a gran velocidad, poniendo en grave riesgo tanto la integridad de los agentes de la autoridad como la del resto de conductores que circulaban por las vías afectadas.

La intervención se desencadenó cuando un guardia civil fuera de servicio detectó en las inmediaciones del centro comercial Nassica a un individuo que identificó gracias a diversas investigaciones previas y sobre el que pesaba una orden de búsqueda para su ingreso en prisión.

Ante esta situación, el agente decidió iniciar un seguimiento discreto del sospechoso mientras daba aviso de forma simultánea a la Central Operativa. La alerta permitió que varias patrullas de la Policía Local de Getafe se sumaran rápidamente a la operación. Sin embargo, el sospechoso emprendió la fuga y, tras acceder a la autovía A-42, embistió a dos coches policiales para abrirse paso y continuar en dirección a la capital.

La peligrosa huida se extendió entonces por distintas calles de la zona sur, atravesando puntos como el paseo de Santa María de la Cabeza y el paseo de Acacias, donde el conductor volvió a colisionar contra los vehículos policiales, consiguiendo reincorporarse a la A-42, esta vez en dirección a Toledo.

Finalmente, un operativo conjunto conformado por efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid logró interceptar el vehículo huido y arrestar a sus tres ocupantes, no sin antes sufrir nuevas embestidas. Durante la detención, los criminales mostraron en todo momento una actitud "violenta y desafiante".

En el balance final, cuatro efectivos de la Policía Local, dos policías nacionales y dos municipales resultaron heridos. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha trasladado su reconocimiento a los agentes y les ha deseado una rápida recuperación.

Además, durante la actuación se intervino material sospechoso: 15 cajas de perfumes y diversas herramientas, tales como picos, mazas, martillos rompecristales y guantes de cristalero, entre otros objetos.