Adiós a los setos de toda la vida: Madrid cambiará la ley por el riesgo extremo de estas plantas

La Comunidad de Madrid va a reformar la Ley del Arbolado Urbano, integrándola en la futura Ley Forestal actualmente en tramitación, con el objetivo de agilizar la eliminación de los setos de arizónicas en las parcelas privadas de la región.

Hasta que la nueva normativa entre en vigor, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior notificará de forma oficial a los ayuntamientos las evaluaciones de peligro que presentan estas coníferas para que los consistorios las apliquen de forma inmediata al tramitar las autorizaciones de poda solicitadas por los vecinos.

Una combustión rápida por resinas y ramas secas

El uso generalizado de la arizónica en los cerramientos de urbanizaciones responde a su rápido crecimiento y su valor ornamental. Sin embargo, los informes técnicos de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal advierten de que su estructura interna acumula resinas y ramas secas de forma masiva. Esta composición biológica genera una combustión sumamente rápida e intensa que transforma los vallados en elementos de alto riesgo para la seguridad de los inmuebles.

Campaña informativa de la ASEM112 en Las Rozas

Ante este escenario, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha diseñado una campaña de concienciación orientada a las redes sociales. El director de la ASEM112, Pedro Antonio Ruiz, ha presentado la iniciativa en el parque Majalacabra de Las Rozas de Madrid, escenario donde el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha ejecutado una exhibición técnica sobre el comportamiento del fuego en este tipo de vegetación para evidenciar la urgencia de aplicar medidas preventivas.

Distancias mínimas y materiales prohibidos

Las recomendaciones operativas fijadas por los bomberos autonómicos imponen mantener los setos de coníferas a una distancia superior a los cinco metros respecto a cualquier edificación. El protocolo prohíbe el estacionamiento de vehículos junto a los cercados, así como la colocación de toldos, sombrillas o mobiliario exterior inflamable. Paralelamente, los especialistas desaconsejan el empleo de vallados artificiales de plástico o brezo por su extrema vulnerabilidad ante el fuego.

El catálogo de alternativas ignífugas y barreras

El Cuerpo de Agentes Forestales propone la sustitución de estos cierres por pantallas perimetrales construidas con materiales ignífugos o mediante la plantación de especies vegetales resistentes. Las variedades seleccionadas por su comportamiento frente al fuego son la hiedra, la madreselva, el jazmín estrella, el boj, el espino de fuego y el aligustre. Como defensa pasiva complementaria, se aconseja levantar zócalos de mampostería o ladrillo con una altura mínima de un metro en la base del cerramiento.

Obligaciones perimetrales del Plan INFOMA

La normativa regional vinculada al Plan INFOMA exige de manera estricta el mantenimiento de una franja de protección de 30 metros de anchura entre los límites de las viviendas y la masa forestal. Este perímetro debe permanecer completamente limpio de vegetación seca, con el arbolado aclarado y exento de residuos. Esta exigencia legal se extiende también a los propietarios de las parcelas no edificadas, que tienen la obligación de desbrozar el terreno para evitar que las pavesas de un incendio forestal afecten a las zonas residenciales.