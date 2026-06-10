Así actuaba el hombre detenido por asaltar a ancianos con la técnica del mataleón en Collado Villalba

La Guardia Civil ha detenido en Collado Villalba a un hombre de 32 años acusado de asaltar a personas mayores mediante un mataleón, con el que dejaba a sus víctimas inconscientes para poder robarles sus pertenencias.

En particular, fueron dos los sucesos que han acabado en su detención. Ambos se remontan al pasado 26 de abril y ocurrieron con minutos de diferencia. La primera víctima fue un hombre de unos 75 años al que el presunto autor abordó por la espalda a primera hora de la mañana.

Según ha informado la Guardia Civil, le agarró del cuello y ejerció presión hasta hacerle perder el conocimiento durante unos segundos. Aprovechó ese momento para llevarse su teléfono móvil y 140 euros en efectivo.

Poco después, el hombre detenido esperó a que una mujer de unos 90 años entrase en el portal de su vivienda. Allí tiró al suelo a la víctima y le arrancó los pendientes antes de robarle el bolso y 45 euros en efectivo.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Collado Villalba, ha permitido identificar al supuesto responsable de ambos asaltos. El arrestado, de nacionalidad marroquí, está acusado de dos delitos de robo con violencia e intimidación. Tras su detención, ya ha sido puesto a disposición judicial.

Cabe recordar que el mataleón es una técnica de estrangulamiento empleada en artes marciales. Según la Policía nacional, consiste en sorprender a las víctimas por la espalda y pasarles el brazo por el cuello para realizarles un estrangulamiento hasta dejarles inconscientes.