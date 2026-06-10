El momento más íntimo de Almeida con León XIV: junto a Teresa Urquijo y su hijo Lucas

Una de las imágenes más repetidas durante la estancia de León XIV en Madrid ha sido la del Pontífice bendiciendo a cientos y cientos de niños, un gesto constante en los distintos actos de su agenda en la capital y también en sus recorridos en papamóvil.

Precisamente esa escena ha sido mencionada este miércoles en la rueda de prensa con la que el Ayuntamiento ha hecho balance del viaje. Preguntado José Luis Martínez-Almeida por el momento de las cuatro jornadas con el que se queda a nivel más personal, el alcalde ha elegido uno muy concreto que vivió junto a su mujer Teresa Urquijo.

"Tuve la oportunidad de que pudiera bendecir a mi hijo, y para mí eso era muy importante, que el Papa pudiera bendecir a mi hijo Lucas. Fue tanto para mi mujer como para mí un momento personal como creyentes extraordinario y de mucha emoción para nosotros, y espero que para Lucas en el futuro, sobre todo cuando lo vea, muy importante", ha explicado Almeida.

Ya en un tono más distendido, el alcalde también ha recuperado otra anécdota en la que pudo estar presente. Según ha relatado, cuando el Pontífice conoció al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, este le comentó señalando a Almeida: "Santidad, este es del Atleti". El Papa respondió entonces: "Siempre es buena la sana rivalidad, cuando yo era superior de los Agustinos, mi vicario general era del Atleti y nos llevábamos muy bien".