El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña informativa para sustituir de forma progresiva el uso de las arizónicas en los setos de las viviendas unifamiliares y urbanizaciones de la región. El jefe del operativo, Miguel Higueras, ha señalado directamente a la hiedra como una de las mejores opciones vegetales para conformar estos cerramientos debido a su alta retención de humedad, lo que reduce drásticamente la propagación del fuego en zonas de interfaz urbano-forestal.

El menor riesgo de incendio de la hiedra

La acumulación de biomasa seca en el interior de las arizónicas tradicionales las convierte en un combustible de alta combustibilidad durante los meses de verano. Frente a este peligro, los especialistas madrileños defienden las propiedades de la hiedra. "El riesgo de incendio forestal en esta especie es muchísimo menor", ha explicado Miguel Higueras, quien destaca que el arbusto "tiene vegetación, está verde y tiene mayor humedad", actuando como una barrera natural más eficiente contra las llamas.

Rapidez de crecimiento y resistencia a la sequía

El mantenimiento y la viabilidad hídrica son factores clave en la elección del vallado verde. El operativo autonómico subraya que la hiedra "tupe de un modo muy consistente, crece rápido y es resistente a sequías". Estas características permiten mantener la privacidad de las parcelas en un plazo breve de tiempo sin necesidad de recurrir a riegos sistemáticos y abundantes, adaptándose de forma óptima a la climatología estacional del centro peninsular.

Las cinco alternativas de los agentes forestales

La administración regional no limita las opciones de sustitución exclusivamente a una sola especie. El catálogo ofrecido por los expertos forestales para el diseño de setos seguros incluye una variedad que combina funcionalidad y estética. El propio Miguel Higueras ha detallado las alternativas viables para los propietarios de las viviendas: "Otras especies que se pueden usar también son el jazmín estrella, la madreselva, la parra virgen, el durillo y el aligustre".