El Real Madrid niega que el Supremo haya "dictado sentencia" sobre la legalidad de los conciertos del Bernabéu

El Real Madrid quiso dejar las cosas claras este miércoles. Después de que varios medios publicaran la última resolución del Tribunal Supremo sobre los conciertos del Santiago Bernabéu, el club difundió un comunicado en su web para frenar lo que considera una lectura equivocada de lo ocurrido. "No existe en este momento ninguna resolución judicial que haya declarado que los conciertos celebrados en el estadio fueran contrarios a la normativa urbanística o a las licencias aplicables", explica el comunicado.

Para entender el revuelo conviene mirar lo que pasó en los tribunales. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acordó el 10 de junio de 2026 inadmitir el recurso de casación que el club había preparado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 24 de noviembre de 2025, según informó el propio Consejo General del Poder Judicial. Dicho de otra manera, el Madrid intentó anular esa sentencia y el alto tribunal ni siquiera ha entrado a estudiar su recurso.

De dónde viene el lío

El choque se remonta al estreno musical del estadio reformado. La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu pidió al Ayuntamiento de Madrid que aclarara si las licencias de obra y el Plan Especial concedidos para la reforma servían también para montar conciertos a gran escala. Como no obtuvo respuesta, los vecinos acabaron llevando el asunto a los juzgados.

Y ahí empezaron a torcerse las cosas para el club. El TSJM dio la razón a los vecinos en noviembre de 2025 y ordenó al juzgado de primera instancia que admitiera su recurso y entrara a estudiar el fondo del asunto. El Madrid recurrió esa decisión ante el Supremo para anularla, y la inadmisión que se conoce ahora deja firme la sentencia del TSJM y cierra al club esa vía de recurso en esta fase. En la práctica, la pelota vuelve al juzgado de instancia, que será quien decida si las licencias del Bernabéu cubren o no la actividad musical.

La defensa del Madrid

El club, eso sí, no da por perdida la partida. En su comunicado insiste en que hoy por hoy no hay ninguna resolución judicial que diga que los conciertos del Bernabéu incumplen la normativa urbanística o las licencias en vigor. Y recurre a una comparación con el rival de la capital para defenderse: "La celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu está sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos, como el estadio Metropolitano, donde estos días se están celebrando conciertos".

"El procedimiento judicial continuará ahora su curso ordinario y será en ese marco donde, en su caso, se analicen las cuestiones planteadas por las partes", concluyó el comunicado.