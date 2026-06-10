"Hemos pasado de licencias que tardaban más de un año a resolverlas en tres meses"

Paloma Tejero Toledo es alcaldesa de Pozuelo de Alarcón desde junio de 2023, pero lleva toda una carrera construyendo autoridad en los dos temas que más importan al ciudadano de a pie: dónde vive y cómo se mueve. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, técnico urbanista y máster en Derecho Urbanístico, pasó por la concejalía de Urbanismo de Pozuelo, por la Viceconsjería de Vivienda de la Comunidad de Madrid y por la Asamblea de Madrid antes de llegar a la Alcaldía. Pocas alcaldesas en toda España acumulan un recorrido curricular tan específico en el terreno que hoy más preocupa: la vivienda.

Tejero participa el próximo 16 de junio en el URBAFORO MADRID, el foro de alto nivel sobre urbanismo, suelo y vivienda organizado por el Grupo Libertad Digital en colaboración con el COAM en la sede colegial de la calle Hortaleza. Será una de las tres voces municipales de la primera mesa redonda del foro, junto al alcalde de Sevilla la Nueva y al concejal de Urbanismo de Alcobendas, moderados por el periodista experto Luis Fernando Quintero.

Pozuelo es uno de los municipios más ricos de España, pero también uno de los que más presencia residencial recibe: cerca de mil hectáreas de zonas verdes, los mejores colegios del área metropolitana y una conexión privilegiada con Madrid. Esa ecuación dispara la demanda y encarece el acceso para los jóvenes que han crecido allí. La respuesta de Tejero no es intervenir el mercado sino acelerar la oferta: más de 220 viviendas de alquiler asequible adjudicadas a menores de 35 años con precios un 35% por debajo del mercado, y más de 10.000 viviendas previstas en los últimos desarrollos del municipio.

En esta entrevista, Tejero defiende la colaboración público-privada sin complejos, carga contra la cultura burocrática que bloquea el urbanismo español, y lanza una cifra que define su mandato: las licencias que tardaban más de un año ahora se resuelven en tres meses. "Cuando una administración funciona con eficacia, hay más inversión, más actividad económica y más oportunidades para todos", dice. Es una frase que bien podría ser el lema del URBAFORO MADRID.

Usted es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, técnico urbanista y tiene un máster en Derecho Urbanístico. Con ese bagaje, ¿por qué el urbanismo en España sigue siendo tan lento y tan litigioso?

Porque durante demasiados años se ha impuesto una cultura burocrática que pone más obstáculos que soluciones. En España cuesta muchísimo sacar adelante vivienda, equipamientos o inversiones porque seguimos atrapados en procedimientos eternos y normas pensadas para otra época. Y eso tiene consecuencias directas: menos oferta, precios más altos y oportunidades que se pierden.

Yo creo en otra forma de gestionar con menos trabas ideológicas, más agilidad y más seguridad jurídica. Se puede controlar y garantizar la legalidad sin condenar a vecinos y promotores a años de espera. Lo que no tiene sentido es que abrir un expediente sea más lento que construir una vivienda.

Fue concejala de Urbanismo en Pozuelo de 2015 a 2019, luego viceconsejera de Vivienda en la Comunidad de Madrid y ahora alcaldesa. ¿Qué se ve desde el ayuntamiento que no se ve desde la Comunidad, y viceversa?

Desde el Ayuntamiento se ve la realidad de verdad. Somos la administración más cercana, la que escucha al vecino cara a cara y la que tiene que resolver los problemas cotidianos. Aquí no valen los discursos vacíos: o gestionas o los ciudadanos lo notan inmediatamente.

Y desde la Comunidad entiendes algo fundamental: cuando las administraciones colaboran y reman en la misma dirección, las cosas salen mucho más rápido. Madrid funciona mejor cuando hay gobiernos que creen en la gestión, en la libertad y en facilitar la vida a la gente en lugar de complicársela.

Pozuelo es uno de los municipios con mayor renta per cápita de España. ¿Cómo se explica que un municipio tan rico tenga también un problema de acceso a la vivienda para sus propios jóvenes?

Porque somos una de las mejores ciudades para vivir de toda España. Hay seguridad, servicios, calidad de vida, empleo y cercanía con Madrid. Y, cuando un municipio funciona bien, la demanda se dispara.

El problema es que durante años se ha construido menos vivienda de la necesaria y la solución no puede ser intervenir el mercado o enfrentar a propietarios e inquilinos. La solución es mucho más sencilla: más oferta, más vivienda asequible y más agilidad para construir.

Por eso estamos impulsando cientos de viviendas para jóvenes y familias, tanto desde el Ayuntamiento como con colaboración privada. Queremos que los hijos de muchos vecinos puedan seguir viviendo en la ciudad en la que han crecido.

Ha puesto en marcha el I Plan Municipal de Vivienda. ¿Cuál es el objetivo concreto en número de viviendas asequibles y en qué plazo?

Hemos puesto en marcha más de 220 viviendas de alquiler asequible para jóvenes menores de 35 años, con una media de precios alrededor de un 35% inferiores al mercado. Y además hablamos de vivienda de calidad, con garaje, trastero y servicios que muchas veces algunos creen reservados solo para unos pocos.

Los primeros pisos se adjudicarán después del verano y se entregarán a comienzos de 2027. Pero esto es solo el inicio de una estrategia mucho más ambiciosa para seguir ampliando la oferta de vivienda asequible en desarrollos como ARPO o Huerta Grande.

Porque gobernar también consiste en entender cuál es hoy la principal preocupación de muchas familias: poder acceder a una vivienda sin tener que irse de su ciudad.

La nueva ordenanza urbanística de Pozuelo busca agilizar la tramitación de licencias con colaboración privada. ¿Cuánto tiempo ahorra en la práctica respecto al sistema anterior?

Hemos pasado de licencias que podían tardar más de un año a resolverlas en apenas tres meses de media. Y eso marca una diferencia enorme.

Cuando una administración funciona con eficacia, hay más inversión, más actividad económica y más oportunidades para todos. Aquí no creemos en una administración gigantesca y lenta que bloquee cualquier iniciativa. Creemos en una administración útil.

La colaboración público-privada no es el problema; muchas veces es precisamente la solución para prestar mejores servicios y con más rapidez.

Pozuelo tiene uno de los parques de vivienda más consolidados del área metropolitana, con escaso suelo disponible. ¿Dónde está el margen real de crecimiento residencial?

No queremos crecer de cualquier manera ni convertirnos en una ciudad masificada. Tenemos muy claro que el crecimiento debe ser ordenado, sostenible y compatible con la calidad de vida que nos define.

El margen está en desarrollos como ARPO, Montegancedo o Huerta Grande, donde todavía queda suelo para unas 10.000 viviendas. Ese es prácticamente el límite de crecimiento del municipio y por eso queremos hacerlo bien, sin improvisaciones y conservando el modelo de ciudad que valoran los vecinos. Crecer sí, pero sin perder aquello que hace especial a Pozuelo.

Está impulsando un nuevo recinto ferial y un Palacio de Congresos. ¿Qué modelo económico tiene en mente: competir con IFEMA o cubrir un nicho diferente?

Pozuelo tiene potencial para convertirse en un gran polo de actividad económica y congresual aprovechando su ubicación privilegiada junto a Madrid. Y no hacerlo sería perder una oportunidad enorme.

Además, este proyecto no es solo un recinto ferial. Va a transformar completamente esa zona con una gran plaza ajardinada y nuevos espacios para los vecinos. Frente a quienes siempre dicen ‘no’ a cualquier proyecto, nosotros preferimos transformar y mejorar la ciudad.

El Palacio de Congresos atraerá actividad económica, empleo e inversión. Y eso significa más oportunidades para Pozuelo sin renunciar a nuestra identidad.

Pozuelo linda con Madrid capital y con municipios como Majadahonda o Boadilla. ¿Hay coordinación metropolitana real en materia de urbanismo y movilidad o cada municipio va por libre?

Claro que la hay. El mejor ejemplo es la llegada de BiciMAD a Pozuelo, siendo el primer municipio conectado con este servicio de la capital.

Madrid y su área metropolitana funcionan cada vez más como un gran espacio compartido de movilidad, empleo y oportunidades. Y eso exige coordinación entre administraciones, no guerras políticas absurdas.

Muchos vecinos estudian, trabajan o se mueven diariamente entre municipios. Nuestra obligación es facilitarles la vida, no complicársela.

El programa ‘Pozuelo Calle a Calle’ ha revisado más de 500 calles. ¿Qué han encontrado que no esperaban cuando empezaron a mirar de cerca el estado real del municipio?

Siempre ha sido una ciudad cuidada y eso lo reconoce cualquiera que venga aquí. Pero también había instalaciones y espacios públicos que necesitaban actualizarse después de muchos años.

Por eso hemos incrementado un 30% la inversión en zonas verdes, estamos climatizando colegios públicos, renovando áreas infantiles y asfaltando decenas de calles. La buena gestión no consiste en conformarse porque las cosas estén razonablemente bien, sino en mejorar constantemente. Y eso es justo lo que estamos haciendo.

Fue portavoz de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo se concilia en Pozuelo la presión urbanística con la preservación de espacios naturales y zonas verdes?

Con sentido común. Algunos plantean una falsa dicotomía entre crecimiento y sostenibilidad, pero ambas cosas son muy compatibles si se hacen bien.

Pozuelo puede seguir construyendo vivienda, especialmente asequible, y al mismo tiempo proteger y ampliar sus zonas verdes. De hecho, somos una de las ciudades con mejor arbolado urbano del mundo y contamos con cerca de mil hectáreas de espacios verdes.

La sostenibilidad no puede convertirse en una excusa para paralizarlo todo. Claro que hay que proteger el entorno, pero también hay que garantizar oportunidades y vivienda para las nuevas generaciones.

Pozuelo tiene una de las tasas de paro más bajas de la región. ¿Qué hace el ayuntamiento para atraer y retener actividad económica, más allá de lo que ya ofrece la ubicación?

Lo primero es no poner obstáculos al que quiere emprender, invertir o crear empleo. Parece algo básico, pero no siempre ocurre.

Este municipio ofrece seguridad, estabilidad y calidad de vida, lo que atrae talento y empresas punteras. Tenemos cerca de 9.000 autónomos y emprendedores y desde el Ayuntamiento trabajamos para acompañarlos, no para ‘freírlos’ a burocracia e impuestos.

Y hay algo fundamental: seguimos siendo una de las ciudades más seguras de España. La seguridad también es política económica, porque donde hay tranquilidad y confianza hay inversión y empleo.

¿Cuál es su relación de trabajo con la presidenta Díaz Ayuso en los temas que afectan directamente a Pozuelo: infraestructuras, vivienda, financiación municipal?

La relación es excelente y muy positiva para Pozuelo. Compartimos una forma de entender la gestión basada en la libertad, la eficacia y no resignarse al inmovilismo burocrático.

Gracias al Gobierno de la Comunidad de Madrid, estamos impulsando nuevas infraestructuras sanitarias, mejoras deportivas, transporte y proyectos estratégicos para la ciudad. Cuando las administraciones colaboran y tienen un proyecto claro, los vecinos lo notan.

Madrid vive uno de sus mejores momentos precisamente porque hay gobiernos que creen en crecer, atraer inversión y generar oportunidades en lugar de ahuyentarlas.

La colaboración público-privada en urbanismo genera siempre suspicacias. ¿Cómo garantiza Pozuelo que ese modelo sirve al interés general y no solo al del promotor?

Con reglas claras, transparencia y pensando siempre en el interés de los vecinos. Aquí la colaboración público-privada sirve para acelerar proyectos y generar vivienda asequible, no para beneficiar a unos pocos.

Solo en ARPO y Huerta Grande hay previstas más de 3.300 viviendas asequibles, muchas de ellas con precios limitados y parte promovidas directamente por el Ayuntamiento.

Algunos demonizan cualquier colaboración con el sector privado por puro prejuicio ideológico. Pero la realidad es muy sencilla: sin colaboración público-privada sería imposible responder al problema de vivienda que existe hoy en toda España.

Si pudiera llevarse de su etapa en la Comunidad de Madrid una sola herramienta o política para aplicarla en Pozuelo, ¿cuál sería?

Sin duda, la medida que impulsamos para permitir a los ayuntamientos promover vivienda municipal en parcelas donde antes solo podían hacerse equipamientos.

Fue una decisión valiente y muy necesaria porque hoy la principal preocupación de muchísimas familias es acceder a una vivienda. Y las administraciones tienen que adaptarse a esa realidad.

La política útil consiste en detectar un problema real y tomar decisiones para resolverlo, aunque algunos prefieran quedarse instalados en el ‘no’ permanente.