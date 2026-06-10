Jornadas de puertas abiertas en el Congreso: fechas, horarios y cómo conseguir entrada

El Congreso de los Diputados volverá a abrir sus puertas al público los días 12 y 13 de junio de 2026, en unas jornadas especiales que permitirán recorrer el interior del Palacio de forma gratuita, aunque con reserva previa obligatoria online.

Durante dos días, los ciudadanos podrán acceder a algunas de las estancias más representativas de la Cámara Baja en un horario ininterrumpido de 9:30 a 19:00 horas, en una de las actividades institucionales con mayor demanda del año.

Cómo conseguir entrada para visitar el Congreso

Para acceder será necesario realizar una reserva a través de la página web habilitada. El sistema permitirá inscribir a un adulto con hasta tres acompañantes, con la particularidad de que los menores de 14 años no computan dentro del cupo, aunque se establece un máximo de cinco menores por solicitud.

El formulario de reserva se abrirá el 25 de mayo a las 10:00 horas y se cerrará el 11 de junio a las 9:00 horas, por lo que las plazas estarán disponibles durante un tiempo limitado.

Como excepción, las personas mayores de 70 años podrán acceder sin reserva previa, siempre que acudan acompañadas.

Lo que se podrá ver dentro del Palacio

Las jornadas de Puertas Abiertas permiten recorrer distintos espacios del Congreso y conocer parte de su patrimonio histórico y arquitectónico, en un itinerario que cambia la percepción habitual del edificio institucional.

Las visitas están sujetas a la actividad parlamentaria, por lo que pueden suspenderse en cualquier momento si coinciden con actos oficiales o institucionales. De hecho, ya se ha informado de la suspensión de algunas visitas previas por este motivo.

Normas de acceso que debes tener en cuenta

El Congreso ha establecido medidas de seguridad específicas para el acceso al recinto. No está permitido entrar con objetos punzantes o cortantes, ni con líquidos, geles u otros recipientes similares.

Durante el recorrido sí se podrán tomar fotografías del interior del Palacio, siempre que no interfieran en la visita ni afecten al desarrollo de la actividad parlamentaria. Queda prohibido fotografiar al personal o a los servicios de seguridad.

Más formas de visitar el Congreso durante el año

Además de estas jornadas, el Congreso ofrece visitas guiadas individuales los viernes y sábados, así como recorridos para grupos organizados durante la semana. También se puede acceder a la exposición permanente Democracia, Parlamento, Constitución, ubicada en el sótano del edificio.

Todas las modalidades requieren inscripción previa y presentación de DNI o pasaporte en el acceso.