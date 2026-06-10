La Feria del Libro de Madrid retira una charla que presentaba el Sáhara como territorio de Marruecos

La Feria del Libro de Madrid ha decidido cancelar de su programación la charla titulada Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas de este miércoles. Tras la revisión del contenido y los detalles de la actividad, la organización ha decidido censurarla.

Según han señalado desde la organización, el coloquio "nunca debió formar parte de la programación de la Feria del Libro de Madrid de 2026". "Somos conscientes de que la actividad no se ajusta a los criterios de pluralidad, neutralidad institucional y sensibilidad exigibles en un espacio cultural de carácter público y abierto como la Feria del Libro de Madrid", ha apuntado la organización.

La censura de IU y del PCE

El origen de la polémica radica en la queja de dos personas que afirmaron que la charla presentaba el Sáhara Occidental como territorio marroquí. La directora de la Feria, Eva Orúe, ha explicado que el planteamiento "parecía más inocuo", pero que resultaba "inaceptable que asumieran que el Sáhara Occidental era marroquí, en contra de lo que dice la ONU". "Tan pronto como se detectó esta situación, se procedió a retirar el acto de la programación cultural", ha argumentado.

Por otro lado, desde el Partido Comunista de España también habían trasladado sus quejas y su "más firme rechazo". Al mismo tiempo, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, había solicitado a los organizadores de la Feria que denunciaran "la violación de los derechos de la población saharaui".