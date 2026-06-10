La Justicia frena de nuevo el derribo del antiguo Baobab de Lavapiés

El derribo del antiguo restaurante Baobab ha vuelto a frenarse por orden judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido suspender de forma cautelar la resolución de la Comunidad de Madrid que había reactivado las obras y permitido continuar con la demolición en el barrio de Lavapiés. Es la segunda vez que el proyecto queda paralizado por la vía judicial.

El auto frena la decisión del 22 de mayo de 2026 de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español. Lo hace con carácter urgente por el riesgo de que el edificio desapareciera antes de que hubiera una decisión definitiva.

El tribunal apunta, como defiende el PSOE, a que los edificios podrían estar dentro del ámbito del Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y de la Zona Arqueológica del Recinto Histórico. De hecho, el propio auto insiste en esa idea y advierte de que la "simple continuación de las obras de demolición" podría hacer inútil cualquier resolución posterior, porque el edificio ya no existiría para entonces.

También señala que el riesgo es evidente por el llamado "prima facie", es decir, la posibilidad de que el tiempo juegue en contra del proceso judicial, pues si continúan los trabajos de demolición, el objeto del recurso "perdería ya toda finalidad". Concluye además que debe prevalecer la protección del patrimonio frente a un interés "de naturaleza económica y por ello mismo resarcible".

Por su parte, la portavoz socialista Reyes Maroto ha celebrado la decisión judicial. "Hubiera sido un daño irreversible para el patrimonio de nuestra ciudad. Lo más preocupante es que el Ayuntamiento de Madrid haya mirado hacia otro lado", ha afirmado. A su juicio, mientras que su formación defiende "el patrimonio de todos", Almeida "sigue sin mover un dedo: ni protege estos edificios ni explica por qué permite su demolición".

"Lo hemos vuelto a conseguir. El TSJM ha paralizado el derribo de los edificios del antiguo Baobab en Lavapiés, tras nuestro recurso. Es la segunda vez que logramos frenar su demolición", se ha sumado en la misma línea el PSOE-M en sus redes sociales.

Hemos frenado por SEGUNDA vez la demolición del antiguo Baobab. Mientras defendemos en los tribunales el patrimonio de todos, Almeida sigue sin mover un dedo: ni protege estos edificios ni explica por qué permite su demolición. Lo más preocupante es el modelo de ciudad que hay… https://t.co/zhLn4xeZvo — Reyes Maroto (@MarotoReyes) June 10, 2026

A su vez, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha optado por "acatar" y "respetar" la medida cautelar y ha recordado que el Ayuntamiento ya trasladó en su día las dudas sobre la protección del edificio a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que son "quienes tienen la competencia para definir la protección de edificios de estas características".

"Poco más tengo que decir, más que respetar por supuesto la medida cautelar y veremos qué pasa finalmente en el proceso judicial", ha dicho el edil.

Ahora, el tribunal da un plazo de tres días para que las administraciones se pronuncien sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida recogida en el auto, que es firme y contra el mismo no cabe interponer recurso ordinario alguno.