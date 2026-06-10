La miseria moral del negocio okupa: estafan 22.500 euros a familias alquilando pisos usurpados

La desesperación como negocio. La desesperanza como nicho de mercado. Y en este caso, los que se enriquecen a través de engrandecer su miseria moral no son los empresarios que partidos como PSOE o Más Madrid tratan de acorralar para justificar sus ataques al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Son okupas. En este caso, hablamos de tres individuos —un ciudadano español de 24 años y dos de nacionalidad peruana, de 34 y 54 años, todos ellos con un extenso historial de antecedentes penales—, los que operaban con absoluta crueldad hasta la decisiva intervención de la Policía Nacional. Agentes del cuerpo policial han conseguido desmantelar el entramado de esta red criminal que logró recaudar un botín de 22.500 euros mediante un negocio ilícito tan lucrativo como despiadado: la okupación de viviendas vacías en distritos obreros de Madrid para su posterior arrendamiento fraudulento a familias en situación de extrema necesidad.

Los sospechosos fueron arrestados los pasados días 1 y 2 de junio, tras una minuciosa investigación que ha culminado con su puesta a disposición judicial. Se les imputan delitos de usurpación de bienes inmuebles, estafa, daños, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal.

El origen: el chivatazo de Sierra del Cadí

El origen de esta red delictiva se sitúa en el distrito de Puente de Vallecas. Según adelantó el diario El Mundo y confirmó la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los delincuentes recibieron un "chivatazo" de personas de su entorno cercano. La información era precisa: un inmueble ubicado en la calle de Sierra del Cadí, a escasos metros del Estadio de Vallecas, se encontraba completamente vacío. Fue entonces cuando el grupo procedió a la patada en la puerta. Okuparon la vivienda, pero no para habitarla, sino para acondicionarla y maquillarla como un piso de alquiler legal. El engaño estaba servido. Confeccionaron contratos de arrendamiento ficticios y carentes de cualquier validez jurídica y salieron al "mercado" informal en busca de sus presas: familias vulnerables con dificultades para acceder a los canales oficiales de alquiler debido a la burocracia o la falta de avales. Utilizaban el método del "boca a boca" para ganarse la confianza de las familias. Y les exigían un desembolso inmediato de 2.500 euros en concepto de fianza y la primera mensualidad a cambio de las llaves de su futuro hogar.

Expansión del negocio y manipulación de servicios

El éxito de su primer fraude hizo saltar las alarmas del Grupo de Informes de la Policía Judicial de la comisaría de Puente de Vallecas. Mientras los agentes comenzaban a atar cabos tras las primeras denuncias, los estafadores decidieron expandir y replicar su modus operandi por otros puntos estratégicos de la periferia madrileña.

De este modo, la organización llegó a asaltar y controlar hasta ocho viviendas en total, distribuidas en los distritos de Carabanchel, Usera, Latina, San Blas y extendiendo sus redes incluso hasta el municipio de Fuenlabrada. Para asegurar la efectividad del engaño y evitar que los nuevos inquilinos sospecharan que estaban habitando un inmueble usurpado, los arrestados realizaban complejas manipulaciones en los surtidores y contadores eléctricos.

Hasta la fecha, la Policía Nacional ha conseguido localizar e identificar a nueve familias que cayeron en las redes de estos estafadores. Las exigencias económicas de la banda eran inflexibles: por lo general, la tarifa estándar de entrada se fijaba en los citados 2.500 euros, aunque había excepciones. En una de las transacciones documentadas por los agentes, la organización llegó a exigir la desorbitada cifra de 8.000 euros en efectivo a una sola familia a cambio de entregarles las llaves del piso.

El castillo de naipes comenzó a desmoronarse cuando una empresa especializada en desokupaciones, contratada de forma legal por los verdaderos propietarios del inmueble, se personó en el lugar para recuperar la posesión. Fue en ese instante de enorme tensión cuando los moradores, convencidos de que eran inquilinos de pleno derecho, exhibieron el supuesto contrato de arrendamiento que habían firmado de buena fe.

La intervención policial ha puesto fin a una actividad delictiva que no solo atacaba el derecho a la propiedad, sino que traficaba de forma directa con la necesidad y el desamparo de quienes menos tienen.