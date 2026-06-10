La primera gran verbena del verano en Madrid ya está aquí

Madrid da la bienvenida a la primera gran verbena del verano con las Fiestas de San Antonio de la Florida 2026, que se celebrarán del 11 al 14 de junio en el parque de La Bombilla y sus alrededores, con una programación que mezcla tradición castiza, música en directo y actividades populares para todos los públicos.

Durante cuatro días, este enclave del distrito de Moncloa-Aravaca se convertirá en punto de encuentro de vecinos y visitantes con propuestas que recuperan costumbres madrileñas y las combinan con conciertos, sesiones de DJ y actividades familiares.

Chotis, limonada y rituales castizos

El programa incluye algunas de las tradiciones más reconocibles de estas fiestas, como el reparto de limonada, los bailes de chotis y pasodobles y el ritual de los alfileres, junto a la entrega de panes bendecidos en honor a San Antonio.

El arranque oficial tendrá lugar el jueves 11 de junio con el pregón en el templete del parque de La Bombilla, seguido de una de las primeras citas musicales del fin de semana: el concierto del grupo Deltó, con un tributo a Extremoduro, y una sesión posterior de DJ Lady Cherry.

Conciertos y sesiones de DJ durante todo el fin de semana

La programación musical continuará el viernes con actuaciones de grupos como La Mole y Modestia Aparte, además de la sesión de DJ Fonsi.

El sábado concentrará buena parte de la actividad con el concierto de 20 A Tocar!, la sesión de DJ Nano y el cierre musical de la orquesta Tierra, además de la tradicional miniverbena organizada frente a la ermita.

Misa mayor, procesión y actividades religiosas

El sábado 13 de junio también se celebrará la misa mayor, presidida por el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, seguida de la procesión por las calles del entorno de la ermita, uno de los momentos centrales del programa religioso.

Paella popular, chocolate con churros y fuegos artificiales

El domingo pondrá el broche final a las fiestas con una paella popular, el reparto de chocolate con churros, un baile con organillo y un espectáculo de fuegos artificiales en el parque de La Bombilla.

Además, durante todo el fin de semana habrá actividades infantiles, competiciones deportivas y propuestas familiares que completan la programación.