La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente, una norma con la que pretende reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración tributaria autonómica, simplificar los trámites fiscales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El texto ha recibido este miércoles el visto bueno del Consejo de Gobierno y será remitido a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación parlamentaria.

La nueva ley se aplicará exclusivamente a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid, entre ellos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.

Una carpeta tributaria personalizada

Entre las principales novedades de la norma figura la creación de una carpeta tributaria individualizada, una herramienta digital que permitirá a cada contribuyente acceder a toda su información fiscal y consultar en tiempo real el estado de sus expedientes.

Según el Gobierno regional, este sistema busca mejorar la relación entre la Administración y los ciudadanos, facilitando el acceso a la información y reduciendo la complejidad de los procedimientos.

La ley también apuesta por un lenguaje administrativo más sencillo y por formularios diseñados para facilitar la comprensión de los trámites tributarios.

El texto contempla además la creación de la Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá al actual Defensor del Contribuyente. Este nuevo órgano tendrá como misión tramitar de forma ágil las quejas y sugerencias relacionadas con la gestión tributaria autonómica, incluyendo demoras indebidas, incidencias en los sistemas electrónicos o deficiencias en la atención a los ciudadanos.

La Comunidad de Madrid señala que esta reforma pretende reforzar las garantías institucionales y dotar al sistema de una mayor capacidad técnica.

Atención a mayores y personas con discapacidad

La ley incorpora el principio de buena administración como eje de la actuación de la Administración tributaria regional. Para ello, establece un modelo de asistencia basado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y la adaptación a las necesidades de cada contribuyente.

Asimismo, incluye medidas específicas dirigidas a garantizar la accesibilidad universal y eliminar barreras para las personas mayores y los ciudadanos con discapacidad.

El objetivo es facilitar el acceso a los servicios tributarios y asegurar que todos los contribuyentes puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Cortesía institucional

Otra de las novedades recogidas en el proyecto de ley es la introducción de mecanismos de cortesía institucional. La norma establece que la Administración autonómica deberá pedir disculpas formalmente cuando una sentencia firme reconozca que se han vulnerado los derechos de un contribuyente.

Además, prevé que se agradezca expresamente la colaboración de los ciudadanos en aquellos procedimientos de inspección que concluyan sin sanción.