La Comunidad de Madrid ha vuelto a demostrar su fortaleza como el gran epicentro internacional del emprendimiento y la inversión con la celebración de la decimoquinta edición de South Summit Madrid. Coorganizado por IE University en el espacio multifuncional La Nave y bajo el lema AI Convergence, el foro ha situado a la Inteligencia Artificial en el corazón de la transformación empresarial y la competitividad y ha sido clausurado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.

Con un impacto que trasciende el ámbito corporativo, las estimaciones de la organización apuntan a que el evento ha generado cerca de 42 millones de euros de actividad económica en la región —un 10% más que la edición anterior—, impulsando el empleo y dinamizando sectores clave como la hostelería, el transporte y el comercio.

La hegemonía de la región en esta cita internacional quedó reflejada en la alta competitividad de su ecosistema local. De las 49 empresas emergentes españolas que consiguieron clasificarse para la gran final de la Startup Competition, un total de 19 son madrileñas, casi la mitad de las finalistas nacionales. Este éxito responde a un modelo económico enfocado en la libertad económica, la seguridad jurídica, la baja fiscalidad y la reducción de trabas burocráticas.

Gracias a estas políticas, la región cerró el pasado año con un crecimiento del 3% —el triple que la Zona Euro—, aporta cerca del 20% de la riqueza nacional y cuenta con la mayor cifra de autónomos de su historia, superando los 443.000.

El Gobierno autonómico aprovechó este inmejorable escaparate para desplegar un intenso programa institucional compuesto por cerca de una treintena de actividades en su estand propio, que se convirtió en un punto neurálgico donde empresas emergentes, emprendedores y la administración compartieron proyectos pioneros de vanguardia.

Entre ellos destacaron propuestas de internacionalización para startups de base tecnológica y proyectos innovadores aplicados a la Sanidad, como la Osteoteca 3D, una iniciativa que combina gemelos digitales e IA para realizar trasplantes óseos personalizados. Asimismo, la presencia regional se extendió a otros escenarios con talleres prácticos sobre oratoria organizados por el Servicio Público de Empleo empleando realidad virtual, y con la participación de altos cargos en mesas redondas oficiales sobre la transformación del talento y el desarrollo industrial.

En una firme apuesta por descentralizar el éxito y demostrar que cada localidad es una pieza clave en el futuro digital, el estand de la Comunidad otorgó un protagonismo absoluto a siete municipios madrileños que expusieron sus proyectos tecnológicos de alto impacto ciudadano.

Así, Las Rozas exhibió las claves de su hub tecnológico Las Rozas Innova, mientras que Móstoles desgranó el potencial de su aceleradora urbana para captar talento. Por su parte, Torrejón de Ardoz presentó PolicIA, una aplicación de la Inteligencia Artificial orientada a la seguridad pública, en una línea similar a la escalabilidad tecnológica mostrada por Alcobendas. Finalmente, Pozuelo de Alarcón expuso su estrategia de innovación abierta, Alcalá de Henares compartió sus casos de éxito empresarial y Leganés sorprendió con sus últimos avances en robótica social humanizada junto a Inrobic.

El paso de Madrid por South Summit ha ratificado su liderazgo en Inteligencia Artificial al concentrar el 63% de la inversión nacional y registrar un 30% de empresas que ya integran esta tecnología. Para sostener este avance, la región alberga la mitad de los data centers de España y digitaliza sus servicios públicos con herramientas como el avatar SOL.

Este ecosistema se refuerza con proyectos como el Plan de Talento Digital y el apoyo corporativo directo a pymes, ofreciendo ayudas de hasta 200.000 euros por proyecto. En total, el Gobierno regional ya ha inyectado cerca de 10 millones de euros en 85 iniciativas innovadoras basadas en IA.