La Comunidad de Madrid ha realizado 1.500 actuaciones para mejorar la climatización y el confort térmico de todos los colegios y todos los institutos de la región con una inversión de 60 millones de euros desde 2019. Así lo ha manifestado este miércoles el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, añadiendo que "muchos" de estos centros son "muy antiguos", puesto que "provienen incluso de los años 60".

García Martín ha aseverado que, en la actualidad, hay en marcha 111 trabajos más que elevarán el presupuesto hasta los 80 millones de euros. A ello, ha añadido la colaboración que se está manteniendo con los ayuntamientos en el marco del Programa de Inversión Regional (PIR) para mejorar también la accesibilidad y las condiciones de los centros educativos.

"Doy la bienvenida a los grupos políticos que hoy se han dado cuenta de algo que lleva trabajando la Comunidad de Madrid desde hace muchísimo tiempo", ha apuntado el portavoz. Asimismo, ha esgrimido que "hay que agradecer a la Consejería de Educación y a todos los centros que lleven tanto tiempo tratando de mejorar las condiciones climáticas".

Estas palabras se producen tras la polémica surgida por las palabras del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, sobre el calor en las aulas durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea celebrada la semana pasada. En concreto, afirmó que "el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración", poniendo como ejemplo al poeta y dramaturgo murciano Vicente Medina.

El propio De Paco afeó posteriormente la "sacada de contexto" de sus afirmaciones en un debate parlamentario en el que estaba "hablando con la oposición". Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enmarcó las palabras del consejero en una "refriega" política y defendió los trabajos de climatización que se están ejecutando.