Madrid revisará cada cuatro años su normativa para eliminar regulaciones obsoletas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el decreto impulsado por Isabel Díaz Ayuso para introducir mecanismos de revisión periódica de las normas autonómicas y fijar la caducidad de determinados reglamentos de carácter organizativo. La medida, anunciada por la presidenta regional durante el último Debate del Estado de la Región, busca "simplificar y modernizar" el marco normativo madrileño, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

El nuevo texto establece que las disposiciones de carácter organizativo —aquellas que regulan la estructura interna de la Administración, competencias o procedimientos de funcionamiento— dejarán de estar vigentes cinco años después de su entrada en vigor salvo que, tras una evaluación, se determine la conveniencia de mantenerlas. Quedarán fuera de esta caducidad automática los decretos de estructura orgánica y los órganos colegiados creados por ley.

Además, el decreto incorpora un sistema de evaluación permanente ex post del ordenamiento jurídico autonómico con el objetivo de detectar aquellas normas que hayan quedado desfasadas o hayan perdido utilidad. Con carácter general, todo el ordenamiento jurídico regional deberá someterse a una revisión periódica al menos cada cuatro años, salvo que una ley establezca un plazo distinto.

Revisión de las normas

Desde el Ejecutivo madrileño sostienen que este análisis permitirá comprobar si las medidas aprobadas cumplen los objetivos para los que fueron diseñadas o si necesitan modificaciones para adaptarse a la realidad social o económica. El procedimiento incluirá una fase de consulta pública de, al menos, 15 días hábiles y concluirá con un informe de la consejería competente que propondrá mantener, modificar o derogar la norma analizada.

Otro de los puntos destacados del decreto afecta a los procedimientos administrativos. La Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá elaborar una propuesta para ampliar los supuestos en los que se aplique el silencio administrativo positivo. Es decir, en determinados trámites, si la Administración no responde dentro del plazo establecido, la solicitud del ciudadano se considerará aprobada.

Menos plazos burocráticos

La Comunidad de Madrid defiende que esta modificación reforzará la seguridad jurídica de ciudadanos o empresas y facilitará la actividad económica, la atracción de inversiones y la llegada de talento. Asimismo, el decreto introduce una vía abreviada para la elaboración de determinadas leyes que, por su simplicidad, puedan tramitarse de forma más ágil, siempre que hayan superado los controles e informes preceptivos.

Según el Gobierno regional, este procedimiento permitirá reducir de forma notable los plazos de tramitación, que hasta ahora oscilaban entre tres o seis meses, hasta situarlos en torno a un mes mediante un sistema similar al de lectura única. Para ello, se contemplan plazos más breves para la emisión de informes, además de la posibilidad de tramitar algunos procedimientos de manera simultánea.