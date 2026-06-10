Sexto atraco a una joyería de Madrid: la Policía sospecha que estarían detrás dos bandas criminales

La Policía Nacional ha logrado desarticular a una peligrosa banda criminal tras detener a siete individuos implicados en el violento asalto a una joyería situada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. El peculiar y audaz modus operandi de los delincuentes ha llamado la atención de los investigadores, ya que dos de los implicados decidieron vestirse con un hábito y una sotana para cometer el delito sin levantar sospechas iniciales.

Los hechos se produjeron en torno a las 11:30 horas de este miércoles. El objetivo de los asaltantes fue el local situado en el número 342 de la emblemática calle de Alcalá. Aprovechando el disfraz, el hombre y la mujer que simulaban ser miembros de una orden religiosa accedieron al interior del recinto con aparente normalidad. Una vez dentro, solicitaron a una de las trabajadoras que les mostrara un muestrario de piezas de valor. Fue en ese momento de distracción cuando un tercer cómplice irrumpió en la escena y forzó de manera violenta a la dependienta para introducirla en la trastienda, dejando el camino libre para el saqueo.

🚩Siete personas detenidas en #Madrid por el atraco cometido esta mañana en una joyería 👉🏻 Dos de los autores, un hombre y una mujer, iban disfrazados de sacerdote y monja 👉🏻 El falso sacerdote llegó a encañonar a los agentes con un arma de fuego#SomosTuPolicía pic.twitter.com/N5LjjtIBdS — Policía Nacional (@policia) June 10, 2026

La rápida intervención policial evitó que el plan criminal llegara a buen puerto. En el momento en que los efectivos hicieron acto de presencia en el lugar de los hechos, se vivieron instantes de gran tensión. El delincuente que iba disfrazado de sacerdote no dudó en sacar un arma de fuego y encañonar a dos efectivos de seguridad. Afortunadamente, los funcionarios policiales demostraron una enorme profesionalidad y lograron reducir al individuo antes de que se produjera una tragedia. Simultáneamente, otros agentes procedieron al arresto de otros dos componentes de la banda que permanecían en la vía pública realizando labores de contravigilancia para alertar de la llegada de las autoridades.

Tras asegurar el perímetro y efectuar estas cinco primeras capturas, el operativo se trasladó a las calles de la capital. Se inició entonces una trepidante persecución por carretera tras un vehículo en el que trataban de darse a la fuga otros dos miembros del grupo criminal. La huida se prolongó hasta la autovía de circunvalación, concretamente en la salida correspondiente al Puente de Vallecas, donde las fuerzas de seguridad lograron interceptar el coche.

Lejos de rendirse pacíficamente, los fugitivos mostraron una enorme agresividad y llegaron a embestir con su automóvil al coche patrulla en un intento desesperado por evadir la acción de la justicia. Finalmente, ambos fueron reducidos y esposados en el mismo instante en que se vieron obligados a detener el turismo. Las autoridades han incautado el revólver empleado en el asalto y acusan a los arrestados de un delito de robo con violencia e intimidación.

Este preocupante suceso no es un hecho aislado en la región. Se trata del sexto asalto de estas características que sufre un comercio de este sector en la capital de España durante el presente mes. El precedente más cercano tuvo lugar el pasado lunes, cuando unos ladrones desvalijaron otro establecimiento similar ubicado en un centro comercial del municipio de Torrelodones. Por ello, el Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha asumido las riendas de la investigación con el objetivo de esclarecer si los detenidos están detrás de la reciente oleada de robos.

Las pesquisas se centran especialmente en los robos más graves cometidos dentro de su ámbito de actuación: el asalto a un establecimiento de compra y venta de oro en Torrejón de Ardoz, así como los perpetrados en el centro comercial Madrid Sur, frente a la Asamblea de Madrid, en Puente de Vallecas, y en el centro comercial La Vaguada, en el barrio del Pilar.

Fuentes cercanas a la investigación explican al diario ABC que, aunque inicialmente se trabajó con la hipótesis de una única banda, han surgido indicios que apuntan a la existencia de una célula específica responsable del robo en la tienda de piedras preciosas de la localidad del Corredor del Henares. Los investigadores creen que este grupo podría ser el mismo que actuó semanas antes en la joyería Carretero.

Aquel asalto, ocurrido a mediados de abril, fue presuntamente cometido por dos delincuentes —un ciudadano cubano y otro español— con numerosos antecedentes por hechos similares. Ambos fueron detenidos tras el robo, aunque posteriormente quedaron en libertad por decisión judicial.

En cuanto al asalto cometido el 3 de junio en un establecimiento de la cadena José Luis, situado en La Vaguada, y pese a las similitudes con el asalto de Entrevías, detrás de este golpe habría actuado una segunda banda distinta, según las fuentes consultadas por el citado medio. Tres individuos encapuchados irrumpieron en el local, mientras un cuarto cómplice los aguardaba en la salida 2 del complejo a bordo de un BMW azul sustraído días antes.

La huida dio lugar a una larga persecución en la que participaron varias patrullas y el helicóptero de la Policía Nacional, conocido como Cóndor. Los sospechosos circularon a gran velocidad por la M-30 sur, Méndez Álvaro y Puente de Vallecas, hasta incorporarse a la A-3 en dirección Valencia, donde finalmente se les perdió la pista.