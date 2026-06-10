Vuelve Cultuletras: cuatro días para redescubrir el Madrid del Siglo de Oro

El Barrio de las Letras volverá a convertirse en un gran escenario cultural abierto con la llegada de Cultuletras 2026, que se celebrará del 11 al 14 de junio y desplegará una programación que combina patrimonio, artes escénicas y actividades participativas en distintos puntos del distrito Centro.

Durante cuatro días, calles, plazas y espacios culturales acogerán propuestas que buscan acercar la historia del barrio y su tejido creativo tanto a vecinos como a visitantes.

Rutas literarias, visitas guiadas y patrimonio vivo

Entre las actividades destacan las rutas literarias guiadas por el Barrio de las Letras, que recorren enclaves ligados a la historia del Siglo de Oro y la tradición cultural de la zona.

También habrá visitas teatralizadas que reinterpretan episodios históricos en espacios como plazas y calles del entorno, además de recorridos por lugares emblemáticos como la Iglesia de las Trinitarias Descalzas o la Casa Museo Lope de Vega.

Estas propuestas se completan con talleres vinculados a la cocina tradicional madrileña y encuentros culturales en librerías y espacios independientes del barrio.

Música en plazas y espectáculos en directo

La programación musical se concentrará en espacios como la Plaza de Santa Ana, donde se celebrará el ciclo Un piano en Cultuletras, con actuaciones abiertas al público durante gran parte del fin de semana.

También habrá conciertos de pequeño formato en locales como el Café Central o propuestas en plazas del entorno del Ateneo, con estilos que van del jazz al pop acústico.

En paralelo, se desarrollarán performances artísticas y espectáculos de calle, como intervenciones escénicas en la Plaza de Santa Ana o propuestas itinerantes por distintas vías del barrio.

Mercado de las Ranas, talleres y actividades familiares

El sábado 13 de junio tendrá lugar el Mercado de las Ranas, una de las citas centrales del festival, que transforma la calle Huertas en un espacio de puestos de libros, artesanía y comercio local.

A ello se suman talleres infantiles de arte y creatividad, batucadas en el Paseo del Prado y espectáculos de magia en espacios como El Corral de Lope, pensados para el público familiar.

Conciertos, encuentros y cierre en el Ateneo

El domingo 14 de junio el festival concluirá en el Ateneo de Madrid, con proyecciones audiovisuales, encuentros culturales y la entrega de premios de esta edición.

La jornada se completará con conciertos de swing en la Plaza de Santa Ana y actividades de carácter participativo que pondrán el cierre a cuatro días de programación continua.