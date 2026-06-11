"Alcaldes que se niegan al Plan Vive acaban con licitaciones desiertas: intervenir el mercado solo genera escasez"

Rafael García González es viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y vicepresidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación de Municipios de Madrid. Desde su cargo supervisa un área de competencias tan amplia como tensa: el mismo despacho gestiona la protección del 50% del territorio regional —cerca de 400.000 hectáreas de suelo protegido— y la tramitación de los planes urbanísticos que necesitan crecer. Su posición en el vértice entre la ordenación del territorio, la evaluación ambiental y la política de vivienda le convierte en uno de los funcionarios más influyentes del urbanismo madrileño.

García González cierra el URBAFORO MADRID del 16 de junio en un diálogo con el periodista Luis Fernando Quintero. El foro, organizado por el Grupo Libertad Digital en colaboración con el COAM en la sede colegial de la calle Hortaleza, reúne ese día a alcaldes, promotores y gestores de suelo para debatir los grandes retos del urbanismo metropolitano. El viceconsejero aportará la visión autonómica: lo que la Comunidad puede acelerar, lo que depende de los ayuntamientos y lo que sigue bloqueado por la legislación estatal.

En esta entrevista desgrana datos que no suelen aparecer en el debate público: las modificaciones de un Plan General tardan entre cuatro y seis años de media, la Comisión de Urbanismo aprueba nueve expedientes por sesión, y la nueva Ley LIDER en elaboración pretende integrar la evaluación ambiental con la tramitación urbanística para evitar duplicidades. También habla del Plan Estratégico Municipal que utiliza el Ayuntamiento de Madrid para actualizar su PGOU, con aprobación inicial prevista para este año y definitiva en el primer trimestre de 2027.

Pero el momento más revelador llega cuando habla del Plan Vive: el caso de Alcorcón, donde el gobierno municipal rechazó el programa de vivienda asequible prometiendo hacerlo por su cuenta, acabó con una licitación desierta porque ningún promotor presentó oferta. "800 viviendas que podrían estar en marcha y que no están", resume. Una lección sobre los costes reales del populismo urbanístico.

Pregunta: Su viceconsejería tiene competencias en urbanismo, suelo, ordenación del territorio y medio ambiente a la vez. ¿Cómo se gestiona la tensión permanente entre desarrollo urbanístico y protección ambiental cuando las dos palancas están en la misma mano?

Respuesta: Una parte muy importante de la Viceconsejería es precisamente buscar ese equilibrio entre las diferentes áreas.

Por un lado, garantizando la protección del patrimonio natural —recordemos que la Comunidad de Madrid cuenta con un 50% de su territorio protegido— y manteniendo, además, un sector primario fuerte que nos ayude en esta labor y en la protección ante los incendios porque el cuidado del medio ambiente no es incompatible con su uso.

Y por otro, haciendo frente a la necesidad de un urbanismo moderno y ágil, diseñado para garantizar el crecimiento de las ciudades y responder a las necesidades de vivienda, infraestructuras y servicios de los ciudadanos en los tiempos en los que estos las demandan, haciendo compatible, además, este desarrollo con la conservación de nuestro patrimonio natural como elemento de competitividad en un mundo en el que las ciudades compiten no solo por la actividad económica sino también por atracción de talento y la calidad de vida y, sin duda, la protección del medio ambiente es un elemento esencial para alcanzar esa calidad de vida. Ése es el gran reto que tenemos por delante.

P: La Comunidad de Madrid es la administración que tutela los planes urbanísticos municipales. ¿Cuánto tarda de media en tramitar una modificación de plan general de un ayuntamiento mediano del área metropolitana?

R: Las modificaciones de un Plan General tardan entre 4 y 6 años de media, aunque esto depende del municipio y de la modificación propuesta.

Solo la Evaluación Ambiental conlleva de media un año, a lo que se suman luego los retrasos de los informes sectoriales o la agilidad del municipio en atender a los requerimientos, así como los trámites preceptivos de información pública que hacen que de media estemos en esas horquillas.

No obstante, muchos municipios tienen modificaciones del Plan General pendientes desde hace más tiempo, si bien suele ser por problemas en la tramitación más específicos.

En todos estos plazos incide también que, al no acompasarse la tramitación administrativa con los plazos de los mandatos de las corporaciones municipales, los cambios de gobierno paralizan e incluso obstaculizan expedientes que se retoman al producirse un nuevo cambio en la corporación.

P: Es usted vicepresidente de la Comisión de Urbanismo de Madrid. ¿Cuántos expedientes acumula esa comisión en lista de espera y cuál es el plazo real de resolución?

R: La Comisión de Urbanismo tiene un plazo estricto para aprobar o informar los expedientes de planeamiento que se cumple a rajatabla, esto es, 4 meses o 2 en caso de modificaciones no sustanciales, desde que el expediente llega completo a la Consejería, esto es, desde que se ha finalizado la tramitación del procedimiento que, por regla general, recae en los municipios. Por eso, no podemos hablar de expedientes en lista de espera, en tanto que no se pueden retrasar por los plazos legales.

Pero como bien apunta la pregunta, la realidad del expediente no es solo la del informe de la Comisión de Urbanismo. Con carácter previo muchas veces los expedientes son objeto de requerimientos porque no cumplen con las exigencias legales o porque no se han solicitado o emitido todos los informes sectoriales, o porque no se han atendido las prescripciones de los informes por parte del promotor.

En esta legislatura se ha puesto especial énfasis en que los requerimientos se hagan en el menor tiempo posible para no retrasar los procedimientos, de forma que las deficiencias formales que puedan tener los expedientes se requieran para subsanación en el primer mes desde que entra el expediente y se continúe examinando, pese a dicho requerimiento, para que pueda informarse o aprobarse en el menor tiempo posible tras la subsanación de la deficiencia.

Eso no impide que, como le decía en la pregunta anterior, a veces la subsanación del requerimiento tarda mucho tiempo en producirse, bien porque no se emiten los informes preceptivos necesarios en tiempo, bien porque el municipio encuentra obstáculos para atender a dichos requerimientos en plazo.

La Comisión de Urbanismo se reúne una vez al mes, y en esta legislatura estamos aprobando o informando una media de 9 expedientes cada sesión.

P: Madrid tiene municipios con planes generales de los años 80 y 90 todavía vigentes. ¿Qué hace la Comunidad para impulsar su actualización cuando el ayuntamiento correspondiente no tiene ni medios ni urgencia?

R: Hasta ahora la Comunidad de Madrid promovía el impulso para la adaptación del planeamiento general mediante una política de fomento, a través de la concesión de subvenciones para financiar la elaboración y tramitación de los expedientes, así como un asesoramiento constante a los municipios. No obstante, es verdad que dicha política de subvenciones ha ayudado fundamentalmente a llevar a cabo modificaciones parciales de los planeamientos en tanto que, desde la aprobación de la Ley 9/2001, solo 22 municipios han adaptado totalmente su planeamiento al modelo urbanístico recogido en la ley, el último este año el PGOU de San Agustín de Guadalix. Se prevé también la aprobación en esta legislatura de otro más, el de Sevilla la Nueva.

Sin embargo, en el anteproyecto de la Ley LIDER se incorpora una política de apoyo y ayuda al municipio más ambiciosa. De hecho, se incorpora un título V relativo al régimen de ayuda a los municipios y, en particular, a los pequeños; a los de menos de 5.000 habitantes y, en concreto, a los de menos de 1.000 habitantes.

Hasta ahora las subvenciones se concedían a los municipios de menos de 15.000 habitantes y con las nuevas bases aprobadas en este año se amplía a los municipios de menos de 20.000 y se incrementan las cuantías para permitir que se adapten al modelo creado con la Ley 7/24 que incorporó la figura del Plan Estratégico Municipal.

Pero no se queda ahí, sino que la Comunidad de Madrid ofrece en el título V algo más que asesoramiento para la tramitación del expediente y financiación para los gastos asociados: ofrece a los municipios pequeños la posibilidad de hacer una encomienda de gestión a las Comunidades Autónomas y que seamos nosotros los que la tramitemos desde el origen reservando siempre la competencia municipal para el impulso y aprobación del instrumento en las fases en las que es competente.

Igualmente, y en tanto que para la elaboración del planeamiento general es necesario tener una base de datos georreferenciada que sirva de soporte para la planificación, se ofrece la posibilidad de que la elaboración de la cartografía se lleve a cabo también por la Comunidad de Madrid y se pone a disposición un sistema de información georreferenciada que dé seguridad a los municipios a través del SIOT, Sistema de Información de Ordenación Territorial, para que conozcan las afecciones con carácter previo a la elaboración de los instrumentos.

Por último, se asume la disciplina urbanística en el suelo protegido en los municipios de menos de 1.000 habitantes, para garantizar el equilibrio que inspira la Ley LIDER entre la protección de nuestro territorio y el impulso y desarrollo del mismo.

P: El nuevo PGOUM de Madrid capital lleva años en elaboración. ¿Qué papel juega la Comunidad en ese proceso y cuándo cree que habrá documento definitivo?

R: La Comunidad de Madrid ha jugado un papel esencial en el proceso de modernización del planeamiento, no solo de Madrid sino de muchos municipios de la región.

La Ley 7/24 incorporó una nueva figura de ordenación, el Plan Estratégico Municipal, que permite a los ayuntamientos modernizar sus planeamientos mediante un instrumento estratégico y con una visión supramunicipal. Con dicho instrumento, que se impone sobre los planes generales, y que tiene un contenido más estratégico y menos pormenorizado y omnicomprensivo de la ciudad, se permite a los ayuntamientos una planificación adaptativa, que permite que las cosas pasen y así atender a las necesidades de la población en tiempos ajustados en las ciudades del siglo XXI.

Este es el instrumento que Madrid ha utilizado para poder modernizar su planeamiento, al igual que otros 42 municipios de la región. Y es sobre la base de esa modificación legislativa sobre la que el Ayuntamiento está elaborando al Plan Estratégico Municipal.

El proceso, además, se caracteriza por una colaboración institucional máxima que no se había visto en la región en años, en tanto que la Comunidad de Madrid escucha al ayuntamiento en el proceso participativo abierto a toda la ciudadanía y que se está llevando a cabo en la elaboración de la Ley LIDER, y que, además, Madrid está implementando en la elaboración del PEM, por lo que nos permite ir ajustando el texto de la ley a las necesidades que se ponen de manifiesto en el proceso de elaboración de todos los municipios, y en concreto en el de Madrid por el impacto que el mismo tiene sobre la región.

Asimismo, asesoramos al Ayuntamiento en el proceso de elaboración para que puedan ajustarse lo máximo posible al texto que se aprobará en la asamblea en este año, de forma que puedan agilizar la tramitación una vez aprobado con toda la seguridad jurídica y totalmente alineados con el mismo.

El PEM de Madrid se encuentra ahora en la fase de evaluación ambiental, habiendo sido presentado para la elaboración del documento de alcance el 19 de diciembre de 2025.

Según señala el Ayuntamiento, pretenden tenerlo aprobado inicialmente este año y definitivamente en el primer trimestre de 2027.

P: Alcobendas y Pozuelo son dos de los municipios del área metropolitana con mayor presión de demanda residencial. ¿Tiene la Comunidad una estrategia específica para el norte y el oeste o se gestiona caso por caso?

R: La Comunidad de Madrid está trabajando en la ordenación territorial de la región, tanto a nivel global como orientándose a la creación de bolsas de suelo para atender la demanda residencial, no solo la demanda actual sino aquella que se presume existirá en un periodo de 10 años, dados los crecimientos poblacionales que estamos experimentando en estos años y que nos proyectan a un escenario de 8 millones de personas.

No obstante, esta nueva orientación de la ordenación territorial se basa en una colaboración máxima con los municipios en la medida en que dicha ordenación del territorio se realizará, a partir de la Ley LIDER, de abajo a arriba o bottom-up. Esto quiere decir que los ayuntamientos participan en el diagnóstico del territorio, fundamentalmente con los PEM, con una mirada municipalista pero con una escala supramunicipal y con propuestas de ordenación concreta que permitan abordar todos los aspectos de la ordenación territorial que requieren de una valoración supramunicipal y autonómica.

Esta ordenación del territorio en la que estamos ya trabajando, en concreto para los municipios de Pozuelo y Alcobendas, se materializará en la ordenación del área metropolitana en tanto que ambos forman parte de esa realidad continua que concentra a más de 20 municipios y que se relacionan como una unidad, cada uno con su propia idiosincrasia y perfil, manteniendo sus características propias, pero relacionándose como un todo.

P: La Estrategia de Infraestructura Verde que está desarrollando la Comunidad, ¿cómo afecta a la clasificación y desarrollo de suelo urbanizable en los municipios del área metropolitana?

R: Actualmente se está desarrollando un estudio a los simples efectos de analizar la infraestructura verde y la conectividad. No obstante, hasta que no se incorporen algunos instrumentos de ordenación del territorio no hay una vinculación jurídica ni afecta a los instrumentos de planeamiento del área metropolitana. Por ejemplo, el proyecto de Arco Verde que hemos desarrollado en la Comunidad de Madrid se desarrolla por la red de vías pecuarias o caminos municipales que nos han cedido por lo que no tiene una afección directa sobre los desarrollos urbanísticos.

P: ¿Cuál es la posición de la Comunidad de Madrid ante la propuesta de legalizar usos residenciales en suelo no urbanizable en municipios con escasez de vivienda?

R: La Comunidad de Madrid tiene, como todas las comunidades autónomas, una realidad sobre las viviendas en suelo no urbanizable. Pero esta realidad es muy heterogénea, pudiendo diferenciar más de 160 urbanizaciones ilegales recogidas en la ley de 1985; núcleos de población que han surgido con posterioridad a dicha ley que no se ajustan a la normativa; urbanizaciones que, si bien se ejecutaron legalmente, no fueron recepcionadas por los municipios en plazo; diseminados, y edificaciones aisladas ilegales que empiezan a ubicarse en las zonas de las vegas, generando núcleos de población que no cumplen con las condiciones legales de habitabilidad y que corren riesgos por estar en zonas inundables.

En este orden de cosas, la Comunidad de Madrid ya está trabajando a través del Plan de Inspección de 2025 para acabar con las que se están asentando en las vegas de los ríos en zonas con riesgos de inundación, a través de los expedientes de disciplina urbanística, habiéndose demolido ya 13 edificaciones ilegales.

Cuestión distinta es el de las urbanizaciones ejecutadas legalmente que no se recepcionaron en su momento por los ayuntamientos y que se encuentran en municipios pequeños, que suelen gestionarse por una entidad de conservación que no tiene un marco jurídico moderno porque se rigen por el RGU de 1978 y que encuentran problemas para poder extinguirse generando conflictos con los propietarios. Sobre estas urbanizaciones la Ley LIDER plantea un plazo de extinción de la entidad de conservación o de renovación del convenio con el Ayuntamiento, así como unas condiciones especiales durante ese plazo para la recepción de la urbanización.

Sobre las urbanizaciones de la ley de 1985, igualmente se establece un plazo final para su legalización respecto a aquellas que tienen aprobados su plan de ordenación de núcleo, otorgando un plazo inicial de 5 años para ejecutar la urbanización en los términos del mismo o con soluciones alternativas a las previstas en la normativa actual, siempre que no estuvieran afectadas por afecciones medioambientales o de riesgos de incendios, aplicando el régimen de los pequeños municipios en cuanto a la condición de solar.

Aquellas otras urbanizaciones ilegales que no tienen amparo ninguno o que teniéndolo estén afectados por riesgos o por afecciones medioambientales, tendrán que adaptarse a la normativa para poder continuar.

Y finalmente, las edificaciones aisladas que no constituyen núcleo de población se mantendrán en cuanto estén vinculadas a las explotaciones agrarias o se trate de edificaciones tradicionales existentes, siempre que se ajusten a la normativa, en los mismos términos que a día de hoy.

P: Usted viene de la Dirección General de Reequilibrio Territorial. ¿Existe realmente desequilibrio territorial en la Comunidad de Madrid o es una región suficientemente cohesionada?

R: La Comunidad de Madrid es una región muy diversa y la mayor conurbación urbana que alberga municipios de más de 3,5 millones de habitantes como la ciudad de Madrid y municipios de menos de 100 habitantes y densidades de población que no alcanzan los 5 habitantes por kilómetro cuadrado.

En materia de políticas de reequilibrio territorial, la Comunidad de Madrid ejerce una labor de diputación provincial prestando servicios a los ayuntamientos más pequeños de la región, garantizando la mejor calidad de vida en todos ellos con servicios públicos similares en todo el territorio de la región con el objetivo de que todos los ciudadanos, en el ejercicio de su libertad, puedan vivir en el lugar que quieran.

La Comunidad de Madrid siempre ha dado la batalla en este sentido y lo seguirá haciendo, a pesar de que la izquierda intenta constantemente generar un falso relato entre el norte y sur de la región, argumentando erróneamente que la Comunidad de Madrid no invierte en los municipios del sur. Esta cuestión es completamente falsa, pues la Comunidad de Madrid apuesta por todo su territorio, también por los municipios del sur que, especialmente en los últimos años, han visto incrementado el número de infraestructuras de movilidad, hospitales y colegios. En definitiva, demostrando un verdadero compromiso con el sur y sus municipios.

P: Los grandes desarrollos urbanísticos —Los Ahijones, Berrocales, Valdecarros, Los Cerros— siguen avanzando muy lentamente. ¿Qué puede hacer la Comunidad para acelerar lo que depende de la administración autonómica?

R: En el ámbito del planeamiento, todos estos ámbitos tienen ya aprobada la ordenación por lo que no existen competencias municipales en juego en este aspecto.

Todos ellos se encuentran en fase de gestión y de proyecto de urbanización que es de competencia municipal, salvo en lo que a la evaluación ambiental se refiere.

La Comunidad de Madrid lo que sí ha hecho es agilizar la construcción de estos ámbitos, ya con la Ley 7/24, mediante la posibilidad de solicitar licencia de edificación antes de que adquiriera firmeza el proyecto de reparcelación. Esto ha acortado los plazos en más de un año habiéndose solicitado ya licencias para unas 200 viviendas más de las previstas inicialmente en este último año.

Igualmente, se ha facilitado la financiación de la urbanización de estos ámbitos mediante la incorporación en la Ley 7/24 de fórmulas que permiten liberar las garantías de la urbanización de las fases de estos ámbitos, para aplicarlas en otras fases del proyecto, de forma que se garantiza la sostenibilidad económica de las mismas.

Por último, con la Ley 4/2026 se ha permitido la redensificación de las parcelas calificadas como de VPP, que en estos desarrollos tienen un gran impacto, de forma que se verán favorecidos por la aplicación de la misma, pudiendo incrementar la edificabilidad en un 20% y la densidad en un 30% sin necesidad de modificar el planeamiento.

P: La evaluación ambiental estratégica es uno de los grandes cuellos de botella en los desarrollos de suelo. ¿Está la Comunidad en condiciones de reducir esos plazos sin comprometer la calidad del análisis?

R: La Comunidad de Madrid, a través de la nueva Ley del Suelo en la que está trabajando (Ley LIDER), tiene previsto incorporar la integración del proceso de evaluación ambiental con el urbanístico, haciendo coincidir los plazos y los informes, para someterlos a información pública una sola vez y solicitar los informes una única vez a todos los órganos sectoriales.

Igualmente, la aceleradora urbanística puesta en marcha está permitiendo realizar un seguimiento más exhaustivo de los informes, la automatización de la solicitud y la trazabilidad del expediente en todo momento, además de tener un repositorio único que dote de seguridad jurídica al que emite el informe para que éste disponga de toda la documentación en tiempo real.

P: ¿Qué margen tiene la Comunidad de Madrid para actuar sobre el precio del suelo, o eso queda fuera del alcance de la administración autonómica?

R: La Ley 4/24 limita el precio del suelo, pero solo cuando voluntariamente se acojan al incremento de edificabilidad, no en origen.

La intervención del mercado solo genera escasez y dificulta la generación de oferta, nosotros no vamos a intervenir sobre el precio del suelo (la limitación de la repercusión del valor del suelo recogida en el artículo 2.2 de la ley de medidas urgentes aprobada en la asamblea el pasado 4 de junio se aplica como limitación sobre los proyectos que pueden optar a los bonus de edificabilidad, no como limitación del valor del suelo. El texto definitivo de la ley todavía no ha sido publicado en el BOCM).

P: El Plan Vive de vivienda en alquiler asequible se apoya en suelo de los ayuntamientos. ¿Cuántos municipios del área metropolitana están colaborando activamente y cuántos se resisten?

R: El Plan Vive se apoya principalmente en redes supramunicipales, es decir, los suelos los pone fundamentalmente la Comunidad de Madrid y lo hace gratis. Además, hay una serie de ayuntamientos que se han querido sumar al Plan Vive aportando suelos.

En total hay seis municipios colaborando.

Son muy pocos los municipios que se resisten activamente a participar. Otra cosa es encontrar los suelos adecuados. Pero hay un municipio que sí es muy llamativo: Alcorcón, donde la alcaldesa se negó a que construyéramos el Plan Vive Solución Joven argumentando que promoverían por su cuenta. Al final ha resultado que ninguna constructora se ha presentado a la licitación porque los números que planteaban no le salían a nadie. Así que gracias a su resistencia están demostrando que el Plan Vive es la única forma de sacar adelante estos suelos. Porque es el que logra que se construyan las casas que necesitan los vecinos, todo lo demás son mensajes vacíos que solo hacen que la situación empeore. Si esas 800 viviendas de Alcorcón se hubieran incorporado al Plan Vive Solución Joven, diseñado para dar vivienda a menores de 35 años, ahora Alcorcón tendría 800 viviendas más en marcha, y una licitación desierta menos.

P: Si le dieran competencia plena sobre urbanismo sin tener que coordinar con el Estado ni con los ayuntamientos durante un año, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría?

R: La primera decisión sería modificar la ley del suelo estatal, así como la legislación estatal que incide en el urbanismo, y que es mucha, para que sea coherente y esté realmente coordinada.

Y revisar la trasposición de las directivas europeas que se ha realizado sin tener en cuenta el ordenamiento jurídico español, generando distorsiones que están paralizando todo el urbanismo.