Comer en el Pizza Planet de Toy Story ya es posible sin salir de Madrid

Madrid se suma al lanzamiento de Toy Story 5 con una acción temporal que transforma un restaurante de la calle Serrano en Pizza Planet, el emblemático local ficticio de la saga de Pixar. La experiencia abrirá el 16 de junio y convertirá el espacio en una pop-up temática coincidiendo con el estreno de la película en cines al día siguiente.

La iniciativa forma parte de una campaña internacional que sitúa a la capital entre las ciudades elegidas para recrear este universo, con un local adaptado para la ocasión y diseñado como punto de encuentro para seguidores de la franquicia.

Una recreación del universo arcade de la película

El restaurante se ambientará en torno a la estética más reconocible de Pizza Planet, con referencias al mundo arcade que aparece en la película original. El espacio incluirá máquinas de gancho, un fotomatón temático y premios distribuidos por el local, además de distintos elementos interactivos pensados para la visita.

A lo largo del recorrido también se han escondido detalles y guiños a la saga, junto con artículos coleccionables y piezas de merchandising vinculadas a la colaboración entre la franquicia cinematográfica y la cadena de restauración encargada de la transformación.

Un local transformado en escenario de Toy Story

La propuesta combina decoración temática, interacción y elementos de juego para construir una experiencia temporal vinculada al estreno de la nueva entrega cinematográfica.

La campaña incluye también una oferta gastronómica específica con pizzas creadas para la ocasión e inspiradas en la película, disponibles tanto en el local como en pedidos online durante las semanas del lanzamiento.