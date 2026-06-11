Detenidos dos narcos en Vallecas tras acuchillar a un hombre y amenazar a la Policía

La Policía Nacional ha llevado a cabo una intervención que se ha saldado con el arresto de dos individuos implicados en una violenta agresión. Los hechos, directamente vinculados al tráfico de estupefacientes y a los impagos derivados de esta actividad ilegal, tuvieron lugar en el conflictivo distrito madrileño de Puente de Vallecas. Además de proceder a las detenciones, los agentes lograron desmantelar un punto de venta y consumo de sustancias ilícitas.

El suceso se desencadenó alrededor de las dos y media de la madrugada del pasado miércoles. A esa hora, la sala del 091 recibió varias llamadas alertando sobre una reyerta con armas blancas en la vía pública, concretamente en las inmediaciones de la calle Carlos Aurioles. De forma inmediata, se desplazaron hasta el lugar varios indicativos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

A su llegada a la zona, localizaron a un varón tendido en la calle que presentaba dos heridas por arma blanca, una situada en el glúteo y otra en uno de sus brazos. Ante la gravedad de la situación, los propios agentes procedieron a realizar maniobras de primeros auxilios para taponar la fuerte hemorragia que sufría el afectado, a la espera de que los equipos de emergencias sanitarias llegaran al lugar. Durante esta asistencia, la víctima manifestó que había sido atacada con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones tras haber mantenido una fuerte discusión por dinero.

El punto de venta

Con la descripción aportada por el agredido, los miembros de las fuerzas de seguridad iniciaron unas exhaustivas pesquisas por las calles adyacentes al lugar de los hechos. Esta rápida investigación les condujo hasta un domicilio situado en la cercana calle Vizconde de Arlessón, un inmueble que era frecuentado por los agresores. En el interior de la vivienda, las autoridades encontraron a un hombre que coincidía plenamente con las características físicas facilitadas por el herido.

Una vez dentro del piso, los agentes comprobaron que las instalaciones presentaban todos los elementos y útiles característicos de un narcopiso, lo que confirmó las sospechas de que el apuñalamiento estaba enmarcado en un ajuste de cuentas por la compraventa de sustancias ilegales. En una de las habitaciones de la vivienda, se ocultaba un segundo varón armado con un cuchillo. Este individuo adoptó una actitud extremadamente hostil y llegó a amenazar de muerte a los policías que participaban en el operativo. Ambos agresores, de 37 y 40 años de edad, cuentan con numerosos antecedentes policiales.