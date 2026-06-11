El juez autoriza a la UCO rastrear las cuentas del novio de Ayuso desde 2014

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a información bancaria de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, y de varias sociedades y personas vinculadas a él dentro de una pieza separada abierta para investigar una posible corrupción en los negocios.

La resolución, que ha adelantado la cadena SER, ordena a distintas entidades financieras facilitar de forma directa y reservada los movimientos y saldos bancarios correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y la fecha en la que se atienda el requerimiento judicial.

Movimientos bancarios

El magistrado ha acordado que la información obtenida sea remitida a la Unidad de Policía Judicial para su análisis dentro de las diligencias que se siguen en esta causa. La decisión responde a una solicitud formulada por los investigadores de la Guardia Civil, que habían reclamado acceso a información bancaria, fiscal y relativa a la Seguridad Social. No obstante, el juez considera que en esta fase resulta prioritario examinar primero las cuentas bancarias y deja para más adelante la posibilidad de ampliar las pesquisas a otros ámbitos.

Según recoge el auto, el objetivo es conocer el origen y la evolución patrimonial de los investigados y de su entorno para determinar si se produjo algún incremento que pueda guardar relación con los hechos investigados.

La pieza separada gira en torno a la compra de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por una cantidad cercana a los 500.000 euros. El instructor señala que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan de manera "indiciaria y provisional" a la posible existencia de una operación cuya finalidad real podría haber sido el pago de una comisión. En concreto, la investigación trata de esclarecer si dicha adquisición estuvo relacionada con una persona vinculada a Quirón Prevención debido a las relaciones comerciales mantenidas con González Amador.

La investigación ya recibió el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de abril. Entonces, el tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el que intentaba impedir que la UCO continuara con las pesquisas.

En su resolución, el juez considera que el acceso a la información bancaria constituye una medida proporcionada y ajustada a una investigación penal concreta.