El sectarismo de Puente: usa la visita del Papa para insultar a Madrid y alabar a Barcelona

La visita de León XIV a España ha dejado imágenes históricas tanto en Madrid como en Barcelona. Sin embargo, apenas unas horas después de concluir el viaje apostólico en ambas ciudades, para trasladarse a Canarias, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido convertir el balance institucional del acontecimiento en una polémica partidista a través de las redes sociales.

"Lo que hemos visto estos días es que Barcelona sigue siendo la de las Olimpiadas mágicas del 92. Creatividad, buen gusto, precisión… y Madrid la del Relaxing Cup of Café con Leche en la Plaza Mayor. Almeida y Ayuso dignos herederos de la Botella", ha escrito el dirigente socialista en su cuenta de X.

Lo que hemos visto estos días es que Barcelona sigue siendo la de las olimpiadas mágicas del 92. Creatividad, buen gusto, precisión…y Madrid la del Relaxing Cup of cafe con leche en la plaza mayor. Almeida y Ayuso dignos herederos de la Botella. — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 11, 2026

La publicación ha llamado la atención no solo por recurrir a un meme político de 2013 para caricaturizar a la capital, sino también porque ha llegado después de una visita papal que, sin duda, ha convertido a Madrid durante cuatro jornadas en el principal centro institucional, religioso y mediático del país.

Cuatro días de protagonismo para Madrid

León XIV permaneció en Madrid entre el 6 y el 9 de junio. Durante ese tiempo desarrolló la parte central de su agenda española con actos de enorme relevancia institucional.

La capital acogió la recepción oficial junto a Sus Majestades los Reyes, la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, el encuentro con las autoridades del Estado, la reunión con el presidente del Gobierno, la histórica intervención ante las Cortes Generales, el encuentro con los obispos españoles y la multitudinaria misa celebrada en la Plaza de Cibeles.

A ello se sumaron actos pastorales y sociales de primer nivel, como la visita a Cáritas, la vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, la oración ante la Virgen de la Almudena, el encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu y la reunión con miles de voluntarios en Ifema antes de partir hacia Cataluña.

La magnitud organizativa también fue notable. Más de 2.300 periodistas acreditados y alrededor de 450 corresponsales extranjeros siguieron los actos desde Madrid. Metro registró más de 5,6 millones de desplazamientos asociados a las jornadas, mientras que el dispositivo sanitario movilizó a más de 560 profesionales diarios entre médicos, enfermeros, técnicos de emergencias y psicólogos. Según la Comunidad de Madrid, el impacto económico estimado de la visita alcanzará los 120 millones de euros.

Uno de los momentos más destacados del viaje se produjo en el Congreso de los Diputados. Allí, León XIV pronunció un discurso ante la sesión conjunta de las Cortes Generales que concluyó con una ovación de siete minutos ininterrumpidos.

La imagen tuvo una relevancia singular porque reunió en un mismo aplauso a representantes de sensibilidades políticas muy distintas. En una Cámara habitualmente marcada por la confrontación, el Pontífice recibió una muestra de respeto institucional pocas veces vista en la historia reciente del parlamentarismo español.

Barcelona brilló con la Sagrada Familia

Nada de ello resta mérito a la etapa catalana del viaje. Barcelona recibió al Pontífice el 9 de junio para una agenda más breve, concentrada en apenas dos jornadas. Entre los actos celebrados destacaron el rezo en la Catedral de Barcelona, la vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys, la visita al centro penitenciario Brians 1, la oración en Montserrat y, especialmente, la misa en la Basílica de la Sagrada Familia.

La inauguración de la Torre de Jesucristo constituyó uno de los momentos visualmente más espectaculares del viaje. El espectáculo de luz, música y drones, coincidiendo además con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, proyectó una imagen de enorme belleza que fue seguida por miles de personas.

La cruz de la torre, revestida con vidrio y miles de piezas cerámicas blancas, se iluminó en una ceremonia concebida para culminar décadas de trabajo en el templo más emblemático de Barcelona.

Dos ciudades, dos papeles complementarios

La comparación planteada por Puente parte de una premisa discutible: convertir dos etapas distintas de un mismo viaje en una competición.

Madrid fue la sede de los grandes actos institucionales, de las reuniones con los poderes del Estado y del grueso de la agenda pastoral. Barcelona, por su parte, protagonizó el cierre del viaje con un acontecimiento arquitectónico y cultural de alcance internacional como la culminación de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.

Ambas ciudades desempeñaron funciones diferentes y complementarias dentro de una misma visita. Reducir esa realidad a un enfrentamiento entre una supuesta Barcelona creativa y una Madrid anclada en un meme de hace trece años parece responder más a la lógica de las redes sociales a la que nos tiene acostumbrados Puente, que a un análisis serio de lo ocurrido durante la visita papal.

La respuesta de Inma Sanz

Las declaraciones de Óscar Puente no han tardado en encontrar respuesta desde el Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha asegurado que el ministro "se califica él solo" y le ha acusado de buscar constantemente "un minuto de gloria".

"Lo que no se dedica es a lo que se tiene que dedicar. A que no falle el Rodalies el mismo día en que el Papa llega a Barcelona. Como tienen muchas cosas que ocultar, como tienen que huir de la ciénaga de corrupción en la que viven, tienen que estar generando polémicas", ha afirmado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sanz ha concluido señalando que, siguiendo el espíritu de concordia defendido por el propio Pontífice durante su visita, el Gobierno municipal no iba a contribuir a amplificar la polémica: "Podría calificarle de muchas maneras, pero le voy a hacer caso al Papa y no vamos a darle un minuto de gloria a este señor".