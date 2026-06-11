"Es un mundo muy loco": de la "Mata Chari" que despacha con "Álvaro" a una Bergerot desgañitándose por el Papa

La reciente visita del papa León XIV a Madrid protagonizó buena parte de la sesión de control de este jueves en la Asamblea. Todos los grupos, a excepción de Vox, quisieron hablar de ello en sus respectivos encontronazos con Isabel Díaz Ayuso. También la presidenta, que se felicitó por la buena organización e imagen ante el mudo que ha dado no sólo la capital sino también Barcelona y próximamente Tenerife y Gran Canaria.

Especialmente histriónica fue la actitud de Manuela Bergerot, que se desgañitó contra el discurso del Pontífice en el Congreso de los Diputados, en concreto contra la parte en que defendió el derecho a la vida del no nacido y la dignidad humana, y a la vez agitó a gritos el humanismo cristiano en la cara de los diputados populares. "Es algo que no vimos venir", reconoció después su portavoz Carlos Díaz Pache entre risas. "Esto es ya un mundo muy loco que no somos capaces de interpretar".

Antes había intervenido la portavoz del PSOE, visiblemente disgustada por la actitud de Ayuso ante León XIV en particular y ante la fe católica en general. "Cada vez que aplaudía al Papa se estaba desautorizando a usted misma". "[…] Mire, señora Ayuso, empezó con la cañita, luego pasó a la libertad, luego a la democracia y ahora está en el cristianismo. ¿Qué más piensa profanar? ¿Por qué no se toma un descanso y deja de avergonzarnos? Cójase un retiro espiritual", le aconsejó.

"Oiga usted, cristianos y cañas no están enfrentados, un respeto", le respondería después Ayuso despertando las risas en su bancada. "Me hace mucha gracia que venga a darnos lecciones de la visita del Papa cuando han sido incapaces de acudir a una sola misa por no estar con las víctimas de la Dana, del Covid, de los accidentes de los trenes o [en los funelares] de la Guardia Civi", recordaría también.

La socialista durante su intervención también afirmó lo siguiente: "Si es verdad que ha visto la luz y se quiere venir al lado bueno del mundo tiene que darle una pensada seria al comportamiento que tiene[…] Empiece por respetar a los que no piensan como usted y, por cierto, también respete a otros países incluido México". Ahí es nada.

Justo antes Mar Espinar había asegurado que "el ‘cuando hace calor, hace calor’ de su Gobierno – en referencia a una frase pronunciada por el consejero de Cultura, Mariano de Paco, hace una semana sobre la climatización de los colegios- es el nuevo ‘que se jodan’ de su compañera Andrea Fabra. ¿Que los madrileños no pueden acceder a una vivienda? Que se aguanten; ¿que tienen que esperar una media de un año para hacerse una prueba diagnóstica? Que esperen; ¿que los profesores y los alumnos se asfixian en las aulas? Que se asen; ¿que estás en una residencia, te pilla una pandemia y no tienes un seguro privado? Que se mueran".

Si Alberto Quirón vendiera aires acondicionados, otro gallo cantaría. El "cuando hace calor, hace calor" es el nuevo "que se jodan" Ayuso vuelve a dejar claro que no hará NADA para climatizar los colegios públicos. pic.twitter.com/tg9imkHtow — PSOE Madrid (@psoe_m) June 11, 2026

"Con la semana que llevan me esperaba otra escenita del exorcista, como hace cada semana, pero mentar así a la muerte y con ese gozo dice mucho de su nivel político", le diría después la presidenta. "Cómo se atreven a hablarnos así", le preguntó Ayuso. "En la próxima visita del Papa va a haber tantos sanchistas en las cárceles que no va a tener tiempo ni de visitarles".

Y es que "detrás tenemos a la que sería Mata Hari o más bien la Mata Chari del PSOE – dijo en referencia a Leire Díez-, que va trasladando los mensajes de institución en institución viéndose con las altas instancias de la Fiscalía General del Estado, llamando al fiscal general Álvaro. ¿Todos los que están aquí pueden ir a la Fiscalía General del Estado a hablar con Álvaro, de verdad? Debería darles vergüenza. ¿Y qué hacemos con PS? ¿Qué hacemos con Patrick Swayze, quién es PS, quien es ZP?, preguntó Ayuso.

"Miren, al calor de la prisión es donde les vamos a ver a ustedes… Con la vergüenza que han dado con Zapatero, con lo que están haciendo con los venezolanos y cómo han retorcido el dolor, con la trama corrupta que va a llevar por delante a su cúpula, cómo se atreven a hablarnos así".

En estas semanas se está conociendo toda la verdad sobre las 9 tramas de corrupción del Sanchismo, que no tendrá espacio en las cárceles. O Sánchez o democracia. pic.twitter.com/jtsTb3vjhl — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 11, 2026

También se refirió a la corrupción y a los escándalos que cercan al Gobierno durante su réplica a Más Madrid. "Lo peor es que están absolutamente desesperados porque no pueden perder el coche oficial, porque Pedro Sánchez les tiene que comprar de alguna manera. Y ahí están ustedes, tragando con la corrupción de Estado mes a mes", espetó Ayuso que afeó también a la formación de ultra izquierda que odien "todo lo cristiano y especialmente lo católico, quizás porque es todavía más español. No creen nada en nada, solo en las manifestaciones que acaban en silencios, en okupaciones o en reventar la Vuelta ciclista. Eso es lo que ustedes quieren que Madrid proyecte al mundo".

"Ustedes que asaltan capillas, que atacan la asignatura de la religión, la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos de verdad, están en descomposición, son dos y enfrentados entre ustedes y, además, con una ministra que está encerrada en los despachos porque no puede cruzarse con un solo médico por las calles de todo el país", les dijo también.

Justo después el portavoz parlamentario del PP centró los tiros en la insólita intervención del ministro y líder de los socialistas madrileños. "Ayer Óscar López hizo un ejercicio de infinito cinismo defendiendo la separación de poderes atacando al Poder Judicial en un acto en el que premiaban a un fiscal general condenado por delinquir para atacar a un rival político. Es como ‘el soy feminista porque soy socialista’ pero con doble tirabuzón ya".

España ya no tiene un Gobierno, tiene un comité de crisis permanente para intentar mantener a Pedro Sánchez alejado de la cárcel. Y un equipo de espionaje y chantaje dirigido por la Mata Chari de Portugalete. pic.twitter.com/G5905QKF91 — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) June 11, 2026

"Y es más significativo que nunca porque hemos conocido esta mañana que la Fiscalía General del Estado de García Ortíz colaboró activamente con la cloaca del PSOE, valga la redundancia". En este sentido, Carlos Díaz Pache subrayó que España "ya no tiene un Gobierno, tiene un comité de crisis permanente para intentar, no ya permanecer un poco más en la Moncloa, sino para mantener a Pedro Sánchez alejado de la cárcel y lo consiguen, de momento".