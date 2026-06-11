La Casa de Galicia en Madrid presenta la exposición Nicolás Muller en Galicia, una selección de 49 fotografías que recuperan la mirada del fotógrafo húngaro sobre la comunidad en los años sesenta. El conjunto forma parte de un archivo mucho más amplio que documenta un periodo de transición en el que conviven las formas de vida tradicionales con los primeros procesos de modernización.

El proyecto, impulsado por la Fundación Cidade da Cultura, rescata material en gran parte inédito que fue realizado para un encargo editorial que nunca llegó a publicarse, lo que ha permitido reconstruir una visión amplia y detallada de la Galicia de mediados del siglo XX.

Un retrato de la vida cotidiana en transformación

Las imágenes forman parte de un trabajo que supera las 700 fotografías tomadas por Muller durante sus viajes por Galicia. En ellas se observa una sociedad en cambio, con especial atención a la relación entre las personas y su entorno, el trabajo y los espacios de vida cotidiana.

El recorrido permite acercarse a distintos escenarios que van desde el medio rural hasta las primeras transformaciones urbanas, mostrando una Galicia marcada por la actividad económica, el paisaje y las dinámicas sociales propias de la época.

Cinco bloques para entender la obra

La exposición se estructura en cinco apartados que organizan la mirada del fotógrafo. El primero se centra en el territorio como escenario de la actividad humana, seguido de una sección dedicada a los mercados como espacios de intercambio y convivencia.

El mar ocupa otro de los ejes principales, con especial presencia de la vida en las Rías Baixas. La muestra incorpora también un bloque dedicado a las mujeres y el trabajo, y finaliza con una sección sobre urbanismo y modernidad, que refleja los cambios en las ciudades gallegas durante aquel periodo.

Un archivo fotográfico en difusión

La exposición forma parte de un programa itinerante de la Fundación Cidade da Cultura y llega a Madrid tras su paso por distintas ciudades gallegas. El objetivo es seguir difundiendo el valor documental del trabajo de Muller como testimonio de una etapa clave del siglo XX.

El recorrido se completa con un audiovisual que contextualiza su obra y profundiza en su método de trabajo y en su interés por Galicia como espacio de observación.