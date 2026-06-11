Resultados aplastantes en la PAU de Madrid: el 95,1% de los estudiantes aprueba

El 95,1% de los estudiantes de la Comunidad de Madrid que se han presentado a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) este curso ha logrado aprobar. En total, se trata de 34.921 jóvenes que han superado con éxito esta decisiva evaluación, tal y como ha informado el vicerrector de Estudios Oficiales de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Javier Acevedo.

En una comparecencia ante los medios celebrada este jueves en el centro universitario, Acevedo ha detallado que las cifras de aprobados se mantienen en niveles muy similares a los registrados en años anteriores. Los mejores resultados se han producido en la rama de Ciencia y Tecnología, con un 97% de aptos. Por su parte, en Humanidades y Ciencias Sociales la cifra se sitúa en el 91,5%. En la fase general, el dato desciende hasta el 83,8%.

La comparativa con años anteriores refleja una ligera tendencia a la baja. El año pasado la tasa de aprobados en la región fue del 95,51%, mientras que en 2024 llegó al 96,52%. El techo histórico se mantiene en el año 2023, cuando se alcanzó una cifra récord del 96,56%.

Las cifras de participación también arrojan un saldo positivo. En total, se matricularon 42.047 estudiantes de la región para ambas fases, lo que supone un incremento del 4,74% con respecto al curso pasado. En la denominada fase de admisión se presentaron 38.519 alumnos, frente a los 36.864 que concurrieron a la fase de acceso. Del conjunto de estudiantes que formalizaron su matrícula, 34.984 proceden de las aulas de Bachillerato y los restantes 3.535 de Formación Profesional (FP).

Respecto a las materias en las que se matriculan cada uno de los estudiantes, la gran mayoría, concretamente el 72,5%, ha optado por examinarse de dos asignaturas en la fase de admisión. Frente a este grupo mayoritario, un 19,4% se ha decantado por una sola materia y un 8% ha seleccionado tres.

Otro aspecto destacado por el vicerrector de Estudios Oficiales de la UAH ha sido el volumen de solicitudes de adaptación. Se han solicitado 4.891 adaptaciones, un 11,8% del total de matriculados en las pruebas. Llama la atención que la evolución del número de solicitudes de adaptación ha experimentado un incremento aproximado del 360% desde el año 2020.

Cabe resaltar que la mejor calificación la ha obtenido una alumna del Mirabal International School con un 9,99; le siguen con un 9,98 estudiantes del IES Ramiro de Maeztu, IES Laguna Joatzel y del Colegio Amanecer; con un 9,97 un joven del Colegio Miramadrid y, con un 9,96, un estudiante del Colegio Enriqueta Aymer.

Valoración 'positiva' de los detectores de radiofrecuencia

Como novedad este año, los seis centros universitarios públicos de la región han utilizado detectores de radiofrecuencia, una medida disuasoria ante la proliferación de formas de fraude académico que se están utilizando en los entornos digitales.

Al respecto, Javier Acevedo ha destacado que la valoración de esta iniciativa ha sido "positiva". Sin embargo, no ha querido dar más detalles sobre los posibles casos de fraude académico detectados durante los exámenes de la semana pasada por la "seriedad" que se había trasladado desde la organización.

"Hay que dar un mensaje muy claro de que no se tolera el fraude y creo que caló perfectamente entre el estudiantado", ha indicado el representante universitario. Al hilo, ha relatado a modo de anécdota que muchos alumnos se recordaban unos a otros la obligación de tener el móvil apagado. Estas inspecciones se han realizado de forma "aleatoria e efectiva" en las distintas sedes.

Esta herramienta es capaz de detectar si hay un móvil encendido o localizar aquellos objetos ocultos que no se ven a primera vista. El objetivo principal es no perturbar el aula mientras se realiza la prueba. Cuando un vocal se aproxima a un teléfono encendido, el dispositivo de detección vibra. Si no sabe exactamente a quién pertenece el dispositivo sospechoso o alberga dudas, reubica al alumno.

En todo caso, el protocolo pasa por marcar el examen y permitir que el estudiante finalice la prueba para velar en todo momento por su presunción de inocencia.