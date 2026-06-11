Susto mayúsculo en Leganés al aparecer esta enorme culebra en un parque infantil

Una culebra de casi dos metros de longitud apareció hace unos días en el Parque de Palestina, en Leganés, mientras varios niños jugaban y familias paseaban por la zona.

Las imágenes, difundidas por los propios vecinos, muestran al reptil desplazándose en la arena, entre los columpios y las estructuras del parque. Parece ser que el animal fue localizado entre los matorrales.

Según ha explicado una agente forestal a Telemadrid, se trata de un ejemplar de culebra de escalera "bastante grande", una especie no venenosa que suele salir en busca de calor para regular su temperatura corporal. "Ni siquiera tiene ni colmillos ni glándulas de veneno, por lo tanto es totalmente inofensiva", ha señalado.

Recuerda además que estos reptiles suelen alimentarse de roedores y conejos, un detalle que coincide con las quejas de algunos vecinos sobre el aumento de ratas en la zona.

🐍 Un visitante inesperado no siempre es una amenaza. ☀️ Las culebras pueden aparecer en jardines o patios, especialmente en esta época del año. 👀 Aunque impresione verlas de cerca, son inofensivas. 🌿 Los #AgentesForestalesCM te explican cómo actuar en este reportaje de… pic.twitter.com/uzpT7ifqk3 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 11, 2026

Aunque las culebras de escalera no representan un peligro para las personas, pueden llegar a mostrarse agresivas si se sienten acosadas. Por ello, la agente recomienda "no tocarlas y dejarlas tranquilas". En caso de que algún ejemplar acceda dentro de una vivienda, se debe avisar al 112.

La misma agente forestal también recuerda que, en la Comunidad de Madrid, la única especie venenosa es la víbora hocicuda. "Tiene la cabeza triangular, las pupilas verticales y un pequeño cuernito al final de la boca", detalla.