Adiós al Gruta 77: el templo del rock madrileño anuncia su cierre para diciembre de 2026

La mítica sala de conciertos Gruta 77, situada en el distrito de Carabanchel, bajará por última vez la persiana en diciembre de 2026, tanto la sala de conciertos como los locales de ensayo, poniendo fin a una etapa marcada por una "actividad frenética".

El local, que se ha convertido en epicentro de la escena underground madrileña en el barrio de San Isidro, pone fin así a una trayectoria de 26 años y más de 5.100 eventos programados. No obstante, la promotora Gruta 77 continuará organizando conciertos en diferentes salas de Madrid.

Esta decisión ha sido anunciada por su propietario, Juan Luis Nieto, alias el Indio, en un comunicado, donde ha lanzado un mensaje de agradecimiento al "mejor público de Rock and Roll del planeta" que ha acompañado a Gruta 77 durante más de dos décadas.

Nieto ha explicado que se encuentra "agotado" tras años de jornadas "interminables" de la mañana a la noche, seis o siete días a la semana, once meses al año, durante más de 25 años. En la misma línea, ha afirmado que a sus 57 años necesita "descansar y ganar calidad de vida", tras subrayar que ha defendido su sueño "con uñas y dientes" y que este se convirtió en un sueño compartido gracias al amor del público por el rock and roll.

"Evidentemente, nos vamos a regalar una buena despedida en estos meses que quedan y después vendrán conciertos programados en otras salas bajo el sello de la promotora Gruta 77. Nos vemos donde haya Rock and Roll", concluye el Indio.

Gruta 77 abrió sus puertas en el año 2000. Desde entonces, esta sala de música en vivo con capacidad para 300 personas ha visto desfilar por su escenario a bandas como Mamá Ladilla, Bad Manners, Siniestro Total, The Damned, Burning, The Pretty Things o The Yardbirds.