Almeida dedicará su victoria electoral a Óscar Puente: "Ese tuit es impagable" para el PP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este jueves con ironía a las críticas lanzadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, contra la capital y sus gobernantes a raíz de la visita del Papa León XIV a España. Lejos de mostrarse molesto, el regidor madrileño ha asegurado que buena parte de su futuro éxito electoral se lo deberá precisamente al dirigente socialista.

"Cuando obtenga la victoria electoral en mayo de 2027, una de las primeras personas en las que pensaré, se lo dedicaré y se lo agradeceré, es a Óscar Puente", ha afirmado Almeida durante una comparecencia pública. El alcalde ha sostenido que las continuas intervenciones del ministro benefician al Partido Popular en Madrid y ha llegado a asegurar que "ese tuit para nosotros es impagable".

👉🏻En política es saludable mantener las distancias con él. No comparto absolutamente nada con él de cómo hacer la política. 👉🏻Que no dude que cuando obtenga la victoria electoral en 2027, una de las primeras personas en las que pensaré y agradeceré será a Óscar Puente. El PP le… pic.twitter.com/46wNZJEIEa — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) June 12, 2026

Las declaraciones llegan después de que Puente alabara en la red social X la imagen proyectada por Barcelona durante la visita del Pontífice y aprovechara para cargar contra Madrid. El ministro definió a la capital como "la del relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor" y calificó a Almeida y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como "dignos herederos de la Botella".

Ese tuit es impagable

Lejos de entrar en la confrontación directa, Almeida ha optado por responder en tono humorístico. "Con Óscar Puente en política es saludable mantener las distancias y también tomárselo a chufla", ha señalado. A su juicio, hay "pocas personas" que estén haciendo tanto por el proyecto político del PP en la Comunidad de Madrid como el propio ministro de Transportes.

El alcalde incluso ha bromeado con la posibilidad de que el Partido Popular reconozca públicamente la contribución política involuntaria de Puente. "Le propondré que hagamos un reconocimiento en la cena de Navidad a Óscar Puente porque, de verdad, desde el punto de vista de nuestro proyecto político, hay pocas personas que nos estén haciendo los favores que está haciendo Óscar Puente", ha dicho en referencia a una hipotética conversación con la presidenta madrileña.

"En mi victoria le tendré en uno de los primeros lugares. Y no con rencor ni resentimiento, con agradecimiento profundo y sincero por todo lo que ha hecho para que pueda volver a ser alcalde de Madrid", ha insistido.

La incógnita de Reyes Maroto

Almeida también ha aprovechado para reclamar una posición clara a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto. El alcalde ha preguntado públicamente si comparte las palabras de Puente sobre Madrid y sus ciudadanos o si, por el contrario, considera que la ciudad ha respondido "admirablemente" a la visita del Papa.

"¿Reyes Maroto va a decirles a los madrileños si piensa de verdad que la opinión, o comparte la opinión, de Óscar Puente sobre lo que ha pasado en la ciudad de Madrid con la visita del Papa?", ha planteado. Asimismo, ha insistido en que la dirigente socialista deberá aclarar si respalda el mensaje publicado por el ministro o si, por el contrario, considera que los madrileños "no se merecen ese tuit".

El regidor ha cerrado su intervención recuperando la expresión utilizada por Ana Botella y mencionada por el propio ministro. "Mientras espero esa opinión, me tomaré una relaxing cup of coffee deseando que Reyes Maroto nos diga qué es lo que piensa", ha concluido.