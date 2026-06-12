Guerra total en el PSOE de Móstoles: Noelia Posse y seis dirigentes abandonan la Ejecutiva y señalan al líder local

La crisis interna del PSOE de Móstoles ha estallado definitivamente. La exalcaldesa de la ciudad, actual presidenta de la agrupación socialista y procesada por malversación y prevaricación, Noelia Posse, ha presentado su dimisión de la Comisión Ejecutiva Local junto a otros seis dirigentes del partido, en un movimiento que evidencia la fractura abierta entre distintos sectores de la organización y que sitúa al secretario general, Álex Martín, en el centro de las críticas.

La renuncia colectiva, comunicada a la dirección regional del PSOE-M, llega tras meses de tensión interna y se fundamenta en lo que los firmantes califican de situación "insostenible" dentro de la agrupación mostoleña. Junto a Posse rubrican el escrito varios concejales socialistas —David Muñoz, Rebeca Prieto y Marisa Ruiz—, además de los militantes Javier Sánchez de Lucas, Pablo Moreno y Kelvin Antonio Heredia.

No nos vamos del PSOE.

Nos apartamos de una situación que creemos que debe resolverse. Hay decisiones que te destrozan por dentro cuando llevas años defendiendo unas siglas, cuando formas parte de una historia colectiva y cuando la política se vive con pasión.

Pero creemos que… pic.twitter.com/sYuHi11Nji — Noelia Posse/❤️ (@Noelia_posse) June 12, 2026

El origen del conflicto se remonta a abril de 2025, cuando quedó suspendido el proceso de primarias para renovar la Ejecutiva Local. Desde entonces, sostienen los dimisionarios, la agrupación vive instalada en una "interinidad permanente" que ha derivado en una grave anomalía orgánica y política, con consecuencias directas sobre la imagen pública del partido y sus expectativas electorales en el municipio.

En su escrito, dirigido a la Comisión Ejecutiva Regional y a la Secretaría de Organización del PSOE madrileño, los críticos sostienen que la dirección autonómica trasladó tanto a Posse como a Martín la conveniencia de facilitar una nueva dirección local libre de dirigentes investigados judicialmente. Sin embargo, denuncian que esa recomendación solo fue atendida por la exalcaldesa.

"Por responsabilidad, disciplina y lealtad al partido", aseguran, Posse renunció a presentar candidatura o a integrarse en cualquier lista alternativa. En cambio, reprochan al actual secretario general haber ignorado las indicaciones de la dirección regional al promover una candidatura encabezada por él mismo e integrada también por otros militantes investigados.

La referencia judicial no es menor. Tanto Posse como Martín y otros tres integrantes de la actual Ejecutiva local se encuentran investigados en el denominado ‘Caso ITV’, una causa por presuntos delitos de prevaricación y malversación que continúa avanzando y que mantiene bajo presión a la organización socialista de la segunda ciudad más poblada de la región.

Según los dimisionarios, aquella decisión de mantener la candidatura de Martín provocó de facto la prolongación de una Ejecutiva en funciones cuya situación, lejos de resolverse, se ha ido agravando con el paso de los meses. Acusan al secretario general de haberse "enrocado" en el cargo y de utilizar su posición orgánica para reforzar su proyección personal dentro y fuera del partido.

La crítica va más allá de la mera disputa interna. Los firmantes denuncian una deriva "personalista" en la gestión de la agrupación y cuestionan incluso el uso de los canales oficiales de comunicación del PSOE de Móstoles, que, a su juicio, habrían sido empleados para favorecer la imagen pública del líder local.

"No podemos formar parte de una Ejecutiva Local que se encuentra en situación de interinidad permanente, que no está siendo útil al proyecto del partido en Móstoles y en la Comunidad y que, en la práctica, está permitiendo una utilización personalista de la Agrupación", argumentan en su escrito de renuncia.

La salida de siete integrantes de la dirección local supone un nuevo episodio de inestabilidad para el socialismo mostoleño, marcado en los últimos años por enfrentamientos internos y por la sombra de los procedimientos judiciales que afectan a varios de sus dirigentes.

Pese al golpe político, Álex Martín ha tratado de transmitir una imagen de normalidad. Tras conocerse la dimisión, el secretario general aseguró a EFE que el resto de la Ejecutiva continuará desarrollando su labor y "seguirá trabajando por Móstoles desde la responsabilidad que nos han dado nuestros compañeros y compañeras".

La respuesta, sin embargo, difícilmente oculta la profundidad de una crisis que vuelve a colocar al PSOE de Móstoles ante uno de los momentos más delicados de su historia reciente.