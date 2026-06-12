Las joyas que declara Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escrito en su cuenta de la red social X, antes Twitter: "Joyas para declarar", adjuntando una imagen de un botellín de Mohou.

Joyas para declarar. pic.twitter.com/P1SejIWyRj — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 12, 2026

Un comentario divertido para promocionar la castiza empresa cervecera en mitad de la tormenta política y judicial que se cierne sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero después de que la histórica joyería Ansorena haya tasado en 1,3 millones el valor de las joyas incautadas de su despacho.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Zapatero por el caso Plus Ultra ordenó esta tasación después de que la UDEF hallara este alijo de joyas dentro de una caja fuerte. Ahora, Ansorena concluye que la pieza más valiosa es un collar en oro blanco "cuajado de diamantes" rematado por "dos esmeraldas naturales" originarias de Zambia. Sólo esta pieza está valorada en 278.000 euros.

La segunda de las piezas más valiosas es otro collar en oro blanco de 18 kilates, en este caso rematado por "13 zafiros" originarios de Tailandia que están "acompañados por diamantes" y que tasa en 220.000 euros. En tercer lugar, figura otro collar, en este caso, recubierto por una "banda de diamantes" y una "cascada de rubíes naturales talla oval tratados con vidrio de plomo acompañados por diamantes de talla brillantes". El valor de esta pieza asciende a 155.000 euros.

Una vez conocido el estudio realizado por esta histórica joyería, el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada para investigar al expresidente del Gobierno por dos nuevos delitos: contrabando y delito fiscal pues el origen de estas piezas "en estos momentos no está justificado".

Poco antes, Ayuso había escrito otro comentario para promocionar a esta marca de cervezas, acompañándolo de varias fotografías de su visita a las instalaciones. "Mahou es Madrid desde 1890. Nos ha acompañado en los mejores momentos, eventos y celebraciones. Esta familia hoy exporta al mundo entero llevando empleo, proyectos sociales y marca España".