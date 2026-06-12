Madrid se llena de planes este fin de semana: conciertos gratis, verbenas castizas, mercadillos y exposiciones virales

La capital afronta uno de esos fines de semana donde faltan horas para abarcar todos los planes: conciertos gratuitos, festivales culturales, mercados efímeros, verbenas populares, gastronomía, exposiciones nuevas y actividades repartidas entre el centro y varios municipios de la Comunidad.

Las verbenas y conciertos gratis toman Madrid

Uno de los grandes focos del fin de semana serán las Fiestas de San Antonio de la Florida, la primera gran verbena del verano madrileño. El Parque de La Bombilla se llenará hasta el domingo de ambiente castizo, chotis, limonada, actividades familiares y conciertos gratuitos.

El viernes actuará Modestia Aparte y el sábado será el turno de DJ Nano, ambos a partir de las 22:00 horas, junto a orquestas, sesiones musicales y propuestas tradicionales como el reparto de panes bendecidos o la popular procesión de San Antonio.

La música gratuita también llegará a otros puntos de la región. Alcorcón celebrará el Orgullo con conciertos de Ptazeta y Joaco desde las 20:30 horas en la Plaza de los Reyes de España, mientras Coslada y Moratalaz celebran sus fiestas con actuaciones de artistas como Nil Moliner, Marta Soto, Seguridad Social o Despistaos. Además, continúa una de las grandes citas del verano madrileño: las Noches del Botánico, que celebra su décimo aniversario con más de 60 artistas y conciertos ya agotados.

Museos, cultura gratis y conciertos entre obras de arte

Entre los planes culturales del fin de semana regresan las Tardes Thyssen, una de las propuestas más especiales para las tardes de junio. Las terrazas del Museo Thyssen-Bornemisza volverán a convertirse en escenario de conciertos gratuitos al aire libre: Calcutá actuará el viernes y BELA el sábado, ambos a las 20:00 horas y con acceso libre hasta completar aforo.

El Barrio de las Letras también se llenará de actividad con una nueva edición de Cultuletras, un festival que hasta el domingo ofrecerá visitas guiadas, rutas literarias, teatro de calle, exposiciones, talleres y actuaciones musicales para redescubrir el Madrid del Siglo de Oro.

Para quienes prefieran exposiciones, Madrid estrena varias muestras gratuitas. La Casa de Galicia acoge Nicolás Muller en Galicia, una colección de fotografías inéditas sobre la Galicia de los años sesenta, mientras Casa del Lector presenta Europa Ilustra, una exposición con trabajos de ilustradores de distintos países europeos.

Mercados virales, cactus gigantes y planes diferentes

El fin de semana también será fuerte para quienes buscan planes diferentes o algo más de ambiente. Sábado y domingo vuelve el Mercado de Motores al Museo del Ferrocarril desde las 11:00 horas, con puestos de diseño, ropa, ilustración, decoración, gastronomía y música en directo dentro de trenes históricos.

En el Parque del Oeste, la Rosaleda acoge de viernes a domingo la Feria Internacional de Cactus y Suculentas, una cita gratuita que reunirá a viveristas nacionales e internacionales, cientos de especies exóticas y plantas difíciles de encontrar.

También regresa The Festival Salesas, un mercado urbano con moda, arte, complementos, decoración y gastronomía repartido por las calles Orellana, Campoamor y Plaza de Santa Bárbara durante el sábado.

Puertas abiertas, libros y experiencias para todo el día

Uno de los planes más buscados volverá a ser la jornada de puertas abiertas del Congreso de los Diputados, que permitirá visitar gratis el edificio institucional durante el viernes y el sábado. Los asistentes podrán recorrer algunas de sus salas más emblemáticas y acercarse al hemiciclo en una actividad que cada año agota entradas.

Mientras tanto, la Feria del Libro de Madrid encara sus últimos días en el Parque del Retiro, con firmas de autores, presentaciones y casetas abiertas hasta el domingo.

Quienes busquen experiencias más inmersivas también podrán disfrutar del espectáculo gratuito de agua, luz y sonido en la Fuente Cibernética del Parque Europa de Torrejón de Ardoz, cada noche a las 22:30 horas.