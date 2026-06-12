Un candidato de Más Madrid, condenado por violar a una alumna de 15 años que se suicidó

Enrique Antonio Salazar, quien encabezara la lista de Más Madrid-Verdes Equo en Villanueva de la Cañada para las municipales de 2023, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a un total de 10 años y 6 meses de prisión por agresión y abuso sexual continuado contra cuatro de sus alumnas en el instituto Sapere Aude, donde era profesor de matemáticas.

La peor parte de la resolución, adelantada por El Español, recae sobre la agresión sexual con penetración a una menor. Por este delito, el que fue candidato de la formación que lidera Mónica García recibe 9 de esos años de cárcel.

La víctima de dicha agresión, que decidió cambiarse el nombre al de Minerva porque "no soportaba las evocaciones" de su propio nombre tras los hechos, acabó con su vida el pasado verano tras años de depresión. También cambió de instituto. Denunció a su profesor por violación cuando tenía 15 años, y el proceso judicial sufrió años de aplazamientos hasta que el pasado 13 de mayo la Audiencia Provincial dictó la sentencia.

Salazar concurrió como número uno de Más Madrid a la alcaldía cuando los hechos ya se habían producido —ocurrieron en el curso 2019/2020— e incluso contando con antecedentes penales cancelados por abusar de otra menor de 13 años en el pasado.

La sentencia, según El Español, describe un patrón de comportamiento discriminatorio en el profesor: un trato mucho más físico y cercano con las alumnas frente al distanciamiento con los chicos.

Asegura el mismo medio que a Minerva la agresión sexual le provocó un trastorno de ansiedad y depresión que la llevó a pasar por hasta ocho ingresos hospitalarios solo en el año 2020. Al final, según recoge el dictamen, la joven manifestó a su familia la imposibilidad de seguir adelante antes de suicidarse a los 21 años el pasado agosto de 2025.

Por su parte, Salazar centró su defensa en un supuesto "complot" contra él, una versión que los magistrados ven llena de contradicciones. Frente a eso, los testimonios de las otras víctimas, recoge ABC, describen una atmósfera de miedo e incomodidad, con tocamientos y mensajes inapropiados incluso a través de la plataforma escolar Google Classroom durante las vacaciones.

Además de la cárcel, el fallo impone 13 años de inhabilitación para trabajar con menores —seguía entrenando a niños al baloncesto, dice El Español—, 17 años de libertad vigilada e indemnizaciones que suman 59.000 euros, de los cuales 50.000 irán para la familia de Minerva por los daños morales causados.