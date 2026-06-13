Belarra disputará Madrid a Ayuso: "Hay que torcerle el brazo de una vez a esa mala persona insufrible"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado su intención de encabezar la candidatura de su formación a las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, previstas para mayo de 2027, en un movimiento con el que busca situarse al frente de la batalla política contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El anuncio se ha producido durante el mitin central de la denominada Fiesta de la Primavera, uno de los principales encuentros políticos e ideológicos de Podemos, donde Belarra ha defendido la necesidad de dar una respuesta contundente al actual Gobierno madrileño y ha reivindicado el papel de su partido como alternativa política en la región.

"He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid, porque creo que es lo que hay que hacer, porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza", ha afirmado la dirigente morada ante los asistentes al acto.

Objetivo: "Torcer el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso"

Durante su intervención, Belarra ha elevado el tono de su crítica hacia la presidenta autonómica al asegurar que el objetivo es "torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso". Así, ha justificado su decisión apelando a la necesidad de recuperar la iniciativa política de la izquierda madrileña y ha denunciado lo que considera una falta de oposición efectiva al Ejecutivo regional. En este sentido, ha asegurado estar cansada de la gestión desarrollada en la Comunidad de Madrid y ha lamentado que, a su juicio, buena parte de los actores políticos hayan renunciado a disputar el liderazgo político a la presidenta autonómica.

No me resigno al Madrid de Ayuso. No me resigno a una sanidad saturada, a una escuela pública que tiene que pelear por sobrevivir ni a una ciudad donde no se puede pagar la vivienda. Por eso he decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid. 🎥 @ionebelarra pic.twitter.com/9H5YPVfU1q — Podemos (@PODEMOS) June 13, 2026

"Estoy harta de la mierda de gobernantes que hay en Madrid", ha llegado a afirmar durante su discurso, en el que también ha manifestado su "rabia" por considerar que "todo el mundo se ha rendido en esta comunidad", unas declaraciones que han sido recibidas con aplausos y vítores por parte de los pocos fieles congregados en el acto.

Y es que ha tildado a Ayuso de ser "el corazón ideológico de la derecha de este país", no Vox ni el líder nacional del PP Alberto Núñez Feijóo, y por ello está convencida de que en Madrid se va a dar la "batalla central" para el futuro del país.

El anuncio supone el primer paso visible de Podemos hacia la preparación de las elecciones autonómicas de 2027 y abre un nuevo escenario político en la Comunidad de Madrid, donde Belarra pretende asumir un papel protagonista en la confrontación con el Gobierno regional liderado por Ayuso.

Óscar López y Mónica García "han renunciado"

Belarra no ha querido desaprovechar la oportunidad de menospreciar al resto de candidatos de la izquierda y extrema izquierda. La líder de Podemos ha subrayado que da el paso al ver que el PSOE "no pone más que candidatos de cuarta" en la Comunidad y que sus dirigentes se pelean por "no ir a Madrid". A su vez, ha apostillado que tampoco convence la opción de la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, pese a que dice cosas que "suenan bien". Llegados a este punto, la dirigente asegura que "unos y otros ya han renunciado. Se nota, se siente que han renunciado. Por eso yo creo que esta pelea hay que darla con mucha más fuerza", ha añadido para justificar su candidatura.

"Con toda la humildad y toda la determinación, dispuesta a pelear por el futuro de mis hijos y mis hijas, he decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid", ha anunciado entre gritos de "¡Sí se puede!".