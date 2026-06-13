El 12 de Octubre hace historia con un trasplante pionero en España y casi inédito en el mundo

El Hospital Público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha vuelto a escribir otro hito: por primera vez en España se ha realizado un trasplante simultáneo de intestino y páncreas en bloque, integrado en un único injerto.

Se trata de una intervención de altísima complejidad y con muy escasa experiencia a nivel internacional. De hecho, según la información disponible, hasta ahora solo existe un caso descrito en la literatura científica mundial con una técnica similar.

"Ambos órganos comparten anatomía, comparten vasos sanguíneos y desde el punto de vista técnico es mucho más sencillo y mejora la función de ambos injertos", ha explicado Jorge Calvo, cirujano digestivo del hospital. "Es un hito más", añade.

El paciente intervenido tiene 46 años y sufría una enfermedad abdominal compleja que le había derivado en un fallo intestinal crónico irreversible. El origen se relaciona con un síndrome de intestino corto, consecuencia de una posible panarteritis nodosa, una patología poco frecuente que inflama y daña arterias de pequeño y mediano calibre y puede afectar a órganos como riñones, piel, nervios y el aparato digestivo.

A raíz de esta situación, el paciente dependía de nutrición parenteral domiciliaria a través de un acceso venoso de forma crónica. Además, presentaba una diabetes mellitus tipo 1 tratada con insulina.

La intervención, realizada por la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del hospital a principios del pasado mes de marzo, se desarrolló con éxito . La evolución posterior también ha sido "sorprendentemente buena", en palabras del cirujano, hasta el punto de que el paciente ha recibido el alta hospitalaria 16 días después de la operación.

Actualmente continúa la recuperación en su domicilio, con alimentación por vía oral y una dieta prácticamente normal. "Está consiguiendo ganar peso, está recuperando su vida normal, ya pregunta por la posibilidad de hacer deporte. Con esto conseguimos ofrecerles una segunda oportunidad, no solo de supervivencia, sino de mejorar su calidad de vida", destaca Calvo.

El propio paciente, Juan José Martínez, corrobora esa idea. "He intentado mantenerme lo más en forma posible de cara a afrontar el trasplante. Ahora mismo estoy estupendamente, muy bien. Mi idea es volver a esquiar, volver a jugar al pádel, volver a ir al gimnasio y volver a disfrutar de la vida con mis hijos y mi familia", asegura.

El procedimiento no se entiende sin el trabajo conjunto de múltiples servicios del hospital: Cirugía, Medicina Intensiva, Aparato Digestivo, Endocrinología, Nutrición Clínica, Anestesia y Enfermería.

Cabe destacar que con esta nueva operación el 12 de Octubre ha reforzado su posición como centro de referencia en este ámbito. Su Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales es la única en España que realiza trasplantes intestinales y multiviscerales, y cuenta con amplia experiencia en el tratamiento quirúrgico de fallos intestinales y otras patologías digestivas complejas, siendo además el único centro del país que lleva a cabo todos los tipos de implantaciones de órganos abdominales.