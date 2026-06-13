Sentada en el césped de un parque, Valeria va escuchando cómo sus amigas le van leyendo, una a una, las notas de sus exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad. Un 10; un 9,9; otro 10; otro 10; un 9,5... La secuencia de TikTok avanza entre varios "qué fuerte, qué fuerte". Lo que todavía no sabe Valeria en ese momento es que es la alumna con la mejor nota de la PAU en la Comunidad de Madrid.

Valeria Fragola tiene 18 años, es de Boadilla del Monte y ha sido alumna del Colegio Mirabal International School desde los tres años. Este año ha cerrado la Selectividad con un 13,99 sobre 14, la calificación más alta de la región.

"Nadie se espera eso", explica a este periódico unos días después de conocerse el resultado y de camino a ser recibida por la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Lleva varios días en el foco mediático, algo que vive "flipando", pese a que sus amigas ya lo predijeron hace tiempo. "Desde siempre me han dicho: vas a ser la mejor nota de Madrid, vas a salir en las noticias. Ellas me lo aseguraban desde el principio y tenían razón, yo sigo flipando", cuenta.

Después del vídeo de reacción —viral en redes sociales—, llegó la llamada de su madre, y más tarde, la confirmación definitiva de la propia universidad. "Estaba en el metro cuando me llamó mi madre, que la habían contactado desde mi colegio, y luego me contactaron desde la Complutense, informándome que era la mejor nota de la Comunidad de Madrid", explica.

@valeriaafragola El vídeo no es de la mejor calidad porque no tenía pensado subirlo, pero ahí va mi reacción a las notas de la PAU Media de Bachillerato: 10 Nota de la fase obligatoria: 9,975 Total sobre 14: 13,99 Y muchas gracias a mis amigas por estar ahí y por animarme a publicar el vídeo #PAU ♬ sonido original - Valeria

Valeria ha cursado el Bachillerato en la modalidad de Ciencias y Tecnología, con perfil biosanitario. Su idea ahora es estudiar Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, una decisión que empezó a tomar forma en tercero de la ESO, cuando en Biología "todo el tema del cuerpo humano" le pareció "muy fascinante", recuerda.

Durante estos dos años, y especialmente en el último curso, ha apostado por estudiar al día. "Había escuchado que es muy fácil que se te acumulen de repente las cosas y a mí me ayuda llevar las cosas al día sin meterme la matada de la semana de antes", explica.

Una constancia que ha compaginado siempre con una vida plenamente normal a su edad. "Es muy importante el descanso, salir con los amigos, con la familia", contesta. De hecho, recuerda que el viernes previo al inicio de la prueba estuvo en el cumpleaños de una amiga, donde se quedó "hasta tarde". "Al día siguiente me levanté a estudiar porque tenía la PAU dentro de poco; se puede hacer, se pueden conciliar las dos cosas", apunta.

En otro punto de la conversación con Libertad Digital, hablamos sobre las diferencias de exámenes entre comunidades autónomas. Más que "injusto", Valeria lo ve como "incomprensible" y "extraño". "Que para personas que optan a las mismas oportunidades haya exámenes distintos, además con diferencias de nivel notables, y que España no sea un país capaz de coordinarse en un mismo examen me parece extraño, es algo que yo no entiendo", reivindica.

Eso no empaña la ilusión con la que vive estos días, que también inunda su colegio, donde la conocen desde "muy pequeña". Lo mismo ocurre en casa y entre sus amigos. "Todos están muy orgullosos y súper ilusionados, creo que les hace más ilusión que a mí. Es increíble", describe.

Precisamente, Valeria tiene previsto celebrar este momento con sus amigas en un viaje de Interrail. Aun así, cuando piensa en lo inmediato, le basta con "descansar" y quedar con ellas "a comernos un helado".