Cámaras por 350 euros y trapicheo de vídeos por AirDrop: lo que se mueve en torno a Bad Bunny en Madrid

Las cámaras de cartón luminosas de los conciertos de Bad Bunny en Madrid se han convertido en uno de los elementos más deseados de su gira Debí tirar más fotos —después de La Casita—. Colgadas del cuello del público, aparecen de forma constante en fotos y vídeos casi como si fueran una reliquia. Esa viralidad ha hecho que, para muchos, conseguir una se haya convertido en una prioridad incluso antes de entrar al Estadio Metropolitano.

"La gente intenta llegar lo más pronto posible para que le den la cámara, porque no hay para todo el mundo", explica una de las asistentes que ha acudido a uno de los diez conciertos del cantante en la capital. "Según lo que decían, si entrabas más tarde de las 19:30 se acababan", corrobora otra chica a Libertad Digital.

El reparto se realiza en los accesos al estadio, justo después del control de seguridad. Allí, según relatan varias asistentes, trabajadores entregan las cámaras, que se encienden y cambian de color a lo largo del concierto como parte del espectáculo visual.

Pero el furor por conseguir una de esas cámaras ha traspasado el propio evento. En plataformas de compraventa como Wallapop y Vinted ya hay anuncios de reventa con precios que alcanzan los 100 euros e incluso cantidades mucho más altas. Un usuario, por ejemplo, llega a ofrecer una por 350 euros. "Camarita original del concierto de Bad Bunny del 30 de mayo en Madrid. En perfecto estado", dice la descripción.

La tendencia también ha encontrado espacio en redes sociales, donde circulan vídeos con tutoriales que explican cómo apagar la luz del dispositivo tras el concierto para evitar que siga consumiendo batería.

@blancaargente Truco para apagar la cámara del concierto de Bad Bunny! ♬ DtMF - Bad Bunny

Pero más allá de las cámaras, también otros negocios informales han ido surgiendo en el propio concierto. Una de las personas consultadas explica que varias chicas de unos 17 años que estaban delante de ellas se fijaron en la calidad de su móvil. "Nos vieron que teníamos un iPhone 17 y nos pidieron grabar con nuestro móvil varias canciones, se sabían el concierto de memoria", recuerda. Luego compartieron los vídeos mediante AirDrop.

Una dinámica que también se repite a la salida del Metropolitano, donde una vez acabado el show algunas personas piden grabaciones concretas a desconocidos. "La gente fichaba a la gente que había alrededor y veía si tenía un móvil de mejor calidad o un plano mejor, entonces te paraban y te decían que si te importaba pasarles algún vídeo", explica otra asistente, que también acabó intercambiando vídeos con una desconocida para completar partes del concierto que no había grabado ella misma.

Por descontado, las entradas también forman parte de este circuito paralelo. Una de las asistentes relata que su compañera de piso, que había comprado su entrada con un año de antelación, no pudo finalmente asistir y la revendió por 300 euros. Sin embargo, cuando intentó conseguir otra entrada para otra fecha, fue estafada en redes sociales por 170 euros.

La moda, por su parte, también ha encontrado su espacio durante estas semanas de conciertos. Más allá de la colección de Bad Bunny x Zara, han proliferado alternativas más económicas en plataformas como Shein o TikTok Shop. "Cuando estaba buscando inspiración para el concierto me saltaban muchísimos links a estas páginas con una selección gigantesca de camisetas para el concierto como por 3 euros y me pareció heavy", comenta una de las asistentes.

De hecho, otra chica explica a este periódico que acabó optando por una de esas opciones: "Nos compramos cuatro camisetas con las siglas de la gira, DTMF (Debí tirar más fotos). Nos costaron 11 euros cada una. Luego ahí, las mismas, las vendían en el sitio oficial por 45 euros o más".