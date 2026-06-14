Dónde ver gratis y en pantalla gigante en Madrid el debut de España en el Mundial

El primer partido de la Selección Española en el Mundial se jugará este lunes a las 18:00 horas frente a Cabo Verde en el Estadio de Atlanta. Para seguir los encuentros en vivo, el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol, habilitará varias ubicaciones con pantallas gigantes en la capital.

En un principio, será únicamente una pantalla la que se instale en la Plaza de Colón. Esta ubicación se convertirá en el eje central para ver los partidos en directo, siempre con una condición: que se disputen antes de las 22:00 horas.

La medida, según ha explicado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este jueves, permitirá que los aficionados sigan de cerca el debut de España en el torneo, previsto para el próximo lunes, y los tres partidos que por ahora ya están confirmados.

Y es que, además del debut de la Selección Española este lunes, se sabe ya que el segundo encuentro será el domingo 21 de junio a las 18:00 ante Arabia Saudí, mientras que el cierre de la fase de grupos llegará el sábado 27 de junio a las 2:00 de la madrugada contra Uruguay, en el Estadio de Guadalajara, en México. En este último caso, según la condición del Consistorio, al disputarse de madrugada no podrá seguirse desde la pantalla habilitada en Colón.

En paralelo, el dispositivo podría ampliarse si la Selección avanza en la competición. En ese caso, el Gobierno municipal ya contempla un second punto de visionado en la capital. "Y luego a partir de cuartos de final, que esperamos, que estamos seguros de que vamos a estar ahí, incorporaremos una segunda pantalla en Puente del Rey", ha señalado la portavoz municipal.