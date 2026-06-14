Nueva huelga nacional de médicos contra el "gravoso" Estatuto Marco del Gobierno

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha anunciado la convocatoria de una nueva semana de huelga nacional, que se desarrollará entre los próximos días 15 y 19 de junio. El principal motivo de esta movilización es mostrar el rechazo frontal del colectivo al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario del sistema sanitario, impulsado por el Gobierno.

Durante esta semana de paros, los profesionales de la salud tienen previsto llevar a cabo diversas acciones reivindicativas. Entre ellas, destaca la convocatoria de una protesta el lunes 15 de junio frente a la sede del Ministerio de Sanidad. En paralelo a estas movilizaciones, el sindicato médico ha presentado ya sus alegaciones formales contra el citado anteproyecto legislativo, que superó su trámite en el Consejo de Ministros el pasado 2 de junio y se encuentra actualmente en la fase de audiencia e información pública.

Las cuestiones más urgentes

El núcleo de las reclamaciones presentadas por la organización sindical se centra en exigir un reconocimiento efectivo de las singularidades que caracterizan a la profesión médica y facultativa. El objetivo fundamental es evitar que el nuevo marco normativo consolide o agrave situaciones de desigualdad laboral respecto a otros colectivos que prestan servicio en el ámbito sanitario.

Entre las cuestiones más urgentes planteadas por la asociación destacan la regulación de las horas de atención continuada o guardias, la correcta clasificación profesional y las condiciones de jubilación. Asimismo, inciden en la necesidad de mejorar las retribuciones económicas, establecer una negociación específica para el colectivo médico, adecuar la formación sanitaria especializada y, sobre todo, fijar unos límites estrictos a la sobrecarga asistencial que padecen los facultativos en su día a día.

En el documento de alegaciones, Amyts denuncia abiertamente que el texto del Ministerio de Sanidad pretende instaurar de forma definitiva un régimen de jornada diferenciado y considerablemente más gravoso para los médicos. Este sistema se sustenta, según advierten, en la imposición de guardias obligatorias que carecen de un reconocimiento equivalente tanto en términos económicos como de protección y salud laboral.

Frente a esta situación, la entidad sindical reclama que cada hora trabajada sea reconocida, computada y remunerada en estricta igualdad de condiciones. Del mismo modo, instan a las autoridades a dar pasos decididos hacia la creación de un estatuto propio de la profesión médica que recoja y regule adecuadamente todas sus particularidades.

Por otro lado, Amyts solicita la implementación de medidas concretas para salvaguardar la salud física y mental de los profesionales. En esta línea, exigen mejoras en las condiciones laborales de los médicos residentes, un justo reconocimiento a la labor que desempeñan los tutores de Formación Sanitaria Especializada y la garantía de incentivos profesionales en aquellas áreas o especialidades que sufren un déficit estructural crónico de plantillas.

Finalmente, desde la organización han hecho un llamamiento público para animar a todos los médicos, a otros facultativos e incluso a la ciudadanía en general a participar activamente en este proceso. El objetivo es que todos los sectores implicados presenten sus "propias alegaciones" con el fin de frenar un anteproyecto que consideran lesivo para el futuro de la sanidad en España.