Iglesias enseña cómo ganar a Ayuso tras protagonizar el mayor fracaso electoral de Podemos en Madrid

Cinco años después de abandonar el Gobierno para disputarle Madrid, recibir una de las mayores palizas electorales de la historia reciente de la izquierda madrileña y retirarse de la política esa misma noche, el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha decidido explicar cómo se gana a Isabel Díaz Ayuso, la dirigente que acabó con su carrera institucional.

Lo hizo este sábado en Madrid, durante el mismo acto en el que Ione Belarra anunció que quiere ser la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid y prometió "torcer el brazo" a la presidenta madrileña.

"Nadie se cree que se pueda ganar las elecciones a Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Nadie se lo cree", reconoció el exlíder de Podemos durante las jornadas Primavera de Esperanza, organizadas por su partido en el Círculo de Bellas Artes.

Para ganar a Ayuso hace falta valor y agallas para decirle a esta derecha que les queremos en la cárcel y que vamos a hacer lo que otros no se atrevieron para lograrlo. 🎥 @PabloIglesias pic.twitter.com/F3xMgewtBR — Podemos (@PODEMOS) June 13, 2026

A juicio de Iglesias, lo que hace falta para derrotar a la presidenta madrileña no son las propuestas moderadas, ni los intentos de atraer al votante de centro. Tampoco las "buenas formas" o una buena oratoria. El manual que debería seguir Belarra, según Iglesias, es este: "Hacen falta valor y agallas para decirle a esta derecha que les queremos en la cárcel y que vamos a hacer lo que otros no se atrevieron a hacer para meterles en la cárcel". Muy al estilo chavista: si los opositores te ganan, mételos en la cárcel.

El exvicepresidente fue incluso más allá y, a calzón quitado, dejó muy claro cuál es el camino de la izquierda radical: el poder. "Lo que siempre ha funcionado contra el fascismo es el valor y una voluntad de poder en todos los ámbitos: en el derecho, en el Estado, en la movilización social, en los medios de comunicación...", sostuvo.