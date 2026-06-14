Con la llegada del calor y las primeras escapadas a la sierra, la Comunidad de Madrid ha decidido reforzar la vigilancia en uno de los rincones naturales más visitados de la región: las charcas y pozas de La Pedriza. El objetivo es claro: evitar los baños en zonas protegidas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y preservar un entorno que cada verano soporta una enorme presión por la afluencia de visitantes.

Quienes acudan este verano a refrescarse en el curso alto del río Manzanares se encontrarán con una mayor presencia de agentes forestales, Guardia Civil y policías locales. Las patrullas recorrerán los puntos más concurridos para informar a los visitantes de la normativa y recordar que el baño está prohibido en gran parte de este espacio protegido. La campaña arrancará así con un enfoque pedagógico, pero las autoridades advierten de que la paciencia tendrá un límite. A medida que avance la temporada, quienes ignoren las advertencias y se bañen en lugares no autorizados se enfrentarán a sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros. El pasado verano ya se tramitaron una veintena de denuncias por este motivo.

La prohibición afecta al tramo del río Manzanares que discurre desde su nacimiento, en el Ventisquero de la Condesa, hasta el embalse de Santillana, en Manzanares el Real. Se trata de un espacio de gran valor ecológico cuya conservación preocupa cada vez más a los responsables medioambientales. Según el Gobierno regional, la medida resulta necesaria para favorecer la recuperación ecológica del entorno y proteger tanto la fauna como la flora características de este espacio natural de alto valor ambiental.

Los #AgentesForestalesCM, Policía Local y @guardiacivil mantienen un dispositivo de vigilancia para evitar el baño en zonas protegidas @PN_Guadarrama. 🏞️ El objetivo es preservar el valor ambiental de la zona y fomentar un uso responsable entre los visitantes. + Info:… pic.twitter.com/t22LdMbsCG — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 13, 2026

Para quienes quieran darse un baño sin riesgo de sanción, la Comunidad de Madrid recuerda que existen cinco espacios naturales habilitados para ello: Las Presillas, en Rascafría; Los Villares, en Estremera; la Playa del Alberche, en Aldea del Fresno; y las zonas de El Muro y Virgen de la Nueva, ambas en San Martín de Valdeiglesias.

Este verano, por tanto, refrescarse en plena naturaleza seguirá siendo posible, pero hacerlo fuera de los lugares autorizados puede salir caro. Muy caro.