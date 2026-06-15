Almeida ampliaría su mayoría absoluta frente al retroceso de Maroto y Maestre

José Luis Martínez-Almeida no solo mantendría la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid, sino que incluso la ampliaría. Así lo refleja una encuesta elaborada por GAD3 para el Grupo Municipal Popular, que sitúa al PP con 30 concejales en Cibeles, uno más de los que obtuvo en las elecciones municipales de 2023.

Si hoy se celebraran otros comicios, la fotografía en los plenos municipales quedaría prácticamente despejada para los populares, ya que de los 57 ediles, 30 serían del PP, frente a los 11 de Más Madrid y los 10 del PSOE, que perderían un concejal cada uno respecto a la actual composición. Vox, en plena guerra civil en Cibeles, sumaría un edil y alcanzaría los seis representantes.

El PP alcanzaría el 47,6% de los votos, 3,1 puntos por encima del resultado obtenido en las últimas municipales. Mientras, Más Madrid bajaría hasta el 18,5% y el PSOE se situaría en el 16,3%. Vox seguiría por debajo del 10% de apoyo.

En lo personal, Almeida es el único candidato que logra el aprobado entre los encuestados, madrileños con derecho a voto que realizaron este sondeo el pasado mes de mayo. Lo hace con una media de 5,7 para todas las franjas de edad y tanto entre hombres como entre mujeres, algo que tampoco consigue ningún otro portavoz municipal.

Por detrás aparecen la socialista, Reyes Maroto, con una nota de 3,8; la líder de Más Madrid, Rita Maestre, con un 3,7; y el todavía portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que cierra la clasificación con un 3,2.

El 61% de los madrileños encuestados considera además "muy buena" o "buena" la gestión del actual equipo de Gobierno. Entre los aspectos más valorados, el transporte y la seguridad ciudadana; entre los que menos, la gestión de la limpieza, con un 35% de opiniones negativas. El título de proyecto estrella se lo lleva el soterramiento de la A-5, con un apoyo del 70% de los encuestados.

En materia de vivienda, un 55% considera buena la ampliación del umbral de renta para acceder a viviendas públicas de alquiler asequible de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Además, un 47% valora de forma "muy positiva" o "positiva" tanto el Plan Rehabilita como el Plan Adapta.