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Madrid

Ayuso despide a los 20 jóvenes de 'Madrid Xplora' que viajan a Egipto: "Volveréis siendo una mejor versión de vosotros"

Díaz Ayuso sitúa el rendimiento en las aulas y el ocio saludable como los ejes prioritarios frente a la dependencia digital en los jóvenes.

L. Guadalupe
Díaz Ayuso sitúa el rendimiento en las aulas y el ocio saludable como los ejes prioritarios frente a la dependencia digital en los jóvenes.
Abu Simbel, el gran templo de Ramsés II. Foto de archivo. | HANDOUT por CINCO ESTRELLAS CLUB

La Real Casa de Postas se ha llenado hoy de la emoción propia de las grandes aventuras. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido a los 20 jóvenes de entre 16 y 17 años que este próximo viernes pondrán rumbo a Egipto gracias a la primera edición de Madrid Xplora. Este programa pionero del Gobierno regional premia la excelencia académica (alumnos de ESO y FP con todo aprobado y Carné Joven) y su compromiso con la sociedad.

La presidenta no ha ocultado su entusiasmo y ha recordado, con evidente nostalgia, su propia etapa de juventud: "Hace muchos años fui monitora de cursos fuera de España, en Malta. El día que nos separamos en el aeropuerto estuvimos llorando horas. Para siempre van a ser parte de mi vida. Por eso entiendo la ilusión con la que se organiza esto: sus vidas van a cambiar, pero la tuya, Eric, siempre a mejor", ha señalado.

El reto de "vivir la vida a tope" y sin pantallas

En esta primera edición, impulsada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, han participado 103 centros educativos que presentaron 169 propuestas. Los 20 ganadores finales consiguieron su plaza gracias a proyectos que abordan desafíos actuales de la juventud, como el cuidado del entorno natural, la salud mental o los riesgos de las redes sociales, plasmados en cortometrajes, pódcast, maquetas e incluso composiciones para piano o la creación ficticia de un partido político.

Díaz Ayuso ha aprovechado para lanzarles un mensaje de desconexión y autenticidad: "Celebro que tampoco tengáis el móvil todo el rato con vosotros. Remamos a favor de la libertad y de la vida en plenitud. Hay que vivir con auténtica generosidad, dándolo todo: siempre a tope estudiando, conociendo y viviendo".

Embajadores en la tierra de los faraones

Acompañados por un equipo de profesionales (especialistas en comunicación y el experto Rubén Villalobos), los jóvenes recorrerán el país africano hasta el 30 de junio. El itinerario combina la espectacularidad de las pirámides de Guiza, el templo de Karnak o el Valle de los Reyes, con experiencias como acampar en el desierto o navegar en kayak por el Nilo.

"Vais a recorrer uno de los países más fascinantes del mundo", les ha recordado la presidenta antes de hacerles una petición muy clara: "Sed los mejores embajadores de Madrid, seáis de donde seáis previamente". Para reforzarlo, ha evocado con humor las palabras del Papa León XIV en su reciente visita a España: "El otro día decía el Papa: 'Si estás en Madrid, eres de Madrid'. Y es verdad, en una de estas se nos queda alguno, porque tras pasar unos días aquí, imaginaos".

El acto ha concluido con una felicitación personalizada a cada uno de los 20 expedicionarios —mencionando a Cristina, Iván, Julia o Nicolás, entre otros— y con un vaticinio de cara al viaje: "Estoy convencida de que vais a estar profundamente orgullosos de todo lo que vais a aprender, no solo de Egipto sino de vosotros mismos y de los momentos difíciles. Muchas veces las dificultades os van a llevar al límite, y eso os va a ayudar a crecer enormemente. Volveréis siendo una mejor versión de vosotros mismos".

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